कश्मीर में हैवानियत की हदें की पार... 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई कड़ी सजा

जेएनएफ, जम्मू। कश्मीर के गांदरबल में एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले कारपेंटर विरेंद्र ठाकुर निवासी बिहार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांदरबल के प्रिंसिपल सेशन जज ने कहा है कि जब तक विरेंद्र ठाकुर की मौत नहीं होती, तब तक वह सजा भुगतेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केस के मुताबिक पीड़ित के पिता ने 18 सितंबर 2023 को शादीपोरा पुलिस पोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़ित ने पिता ने कहा कि उन्होंने अपने घर पर तीन बिहारी कारपेंटरों को काम पर लगाया था, तभी उसने घर के भीतर से अपनी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी।

जब वह बच्ची के कमरे में पहुंचे तो वह रो रही थी। उसने परिवार को बताया कि एक कारपेंटर उसके कमरे में घुसा और उसके साथ गंदा काम करने के बाद अपने फोन से उसके कुछ फोटो भी खींचे। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। पीड़ित बच्ची की तत्काल गांदरबल के जिला अस्पताल से जांच करवाई गई।

पुलिस ने पीड़ित और उसकी मां-पिता के बयान दर्ज किए और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वो मोबाइल फाेन भी बरामद किया जिससे उसने फोटो खींचें थे। पुलिस ने डीपीएस सहपोरा से बच्ची का स्कूल रिकार्ड हासिल किया जिससे उसकी जन्मतिथि 17 अक्टूबर 2017 पाई गई।