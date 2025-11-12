कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के समय में बदलाव, एक दिसंबर से नया नियम होगा लागू
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर, 2025 से कश्मीर संभाग और लद्दाख की सभी अदालतों का समय बदलने की अधिसूचना जारी की है। कोर्ट कार्यालय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि कार्यवाही सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी, जिसमें भोजन अवकाश भी शामिल है। यह व्यवस्था 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
जेएनएफ, जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार पहली दिसंबर 2025 से कश्मीर संभाग में तथा लद्दाख की सभी अदालतों का समय बदलेगा।
रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार पहली दिसंबर से कोर्ट कार्यालयों का समय सुबह दस से चार बजे तक रहेगा जबकि कोर्ट कार्यवाही साढ़े दस से साढ़े चार बजे तक रहेगी, जिसमें आधे घंटे का भोजन अवकाश रहेगा।
कोर्ट का पहला सत्र दोपहर एक बजे तक रहेगा जबकि दूसरा सत्र दोपहर दो बजे से साढ़े चार बजे तक रहेगा। आदलतों का यह समय 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।