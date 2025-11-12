कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के समय में बदलाव, एक दिसंबर से नया नियम होगा लागू

जेएनएफ, जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार पहली दिसंबर 2025 से कश्मीर संभाग में तथा लद्दाख की सभी अदालतों का समय बदलेगा।

रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार पहली दिसंबर से कोर्ट कार्यालयों का समय सुबह दस से चार बजे तक रहेगा जबकि कोर्ट कार्यवाही साढ़े दस से साढ़े चार बजे तक रहेगी, जिसमें आधे घंटे का भोजन अवकाश रहेगा।