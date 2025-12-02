Language
    हाऊ इज द जोश... कश्मीर के 262 अग्निवीरों ने लिया देश सेवा का प्रण, कड़ाके की ठंड में जवानों ने दिखाया भारी उत्साह

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:51 AM (IST)

    कश्मीर के 262 अग्निवीरों ने देश सेवा का संकल्प लिया है। कड़ाके की ठंड में भी उनका उत्साह देखते ही बनता है। इन युवाओं में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। अग्निवीरों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे देश की रक्षा कर सकें।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर संभाग के 262 जांबाज युवाओं ने सोमवार को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होकर देश सेवा का प्रण लिया। युवाओं के सैनिक बनने का जज्बा उनके सिर चढ़कर बोला और जम्मू का डंसाल क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। उन्होंने राइफलें थाम और सीना तान कर राष्ट्र सेवा के लिए संकल्प किया।

    इस दौरान मार्शल धुनों की गूंज के बीच जवानों के मार्च पास्ट ने राष्ट्रभक्ति व समर्पण का संदेश दिया। डंसाल में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जैकलाई) रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड में कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा, बारामुला, बड़गाम, श्रीनगर व अन्य जिलों से आए अग्निवीरों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए शपथ ली।

    कड़ाके की ठंड में हुई इस पासिंग आउट परेड का निरीक्षण जम्मू संभाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने किया।

    त्रिकुट पहाड़ियों की ओट में हुई इस पासिंग आउट परेड के दौरान युवा सैनिकों को बधाई देते हुए कोर कमांडर ने कहा कि अब वे सिर्फ वर्दी की नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की सेवा करेंगे।

    डंसाल में श्रीनगर स्थित मुख्य जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर का शीतकालीन परिसर है। जम्मू के डंसाल के बाद अब 4 दिसंबर को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर में भी पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा।

     