हाऊ इज द जोश... कश्मीर के 262 अग्निवीरों ने लिया देश सेवा का प्रण, कड़ाके की ठंड में जवानों ने दिखाया भारी उत्साह

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर संभाग के 262 जांबाज युवाओं ने सोमवार को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होकर देश सेवा का प्रण लिया। युवाओं के सैनिक बनने का जज्बा उनके सिर चढ़कर बोला और जम्मू का डंसाल क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। उन्होंने राइफलें थाम और सीना तान कर राष्ट्र सेवा के लिए संकल्प किया।

इस दौरान मार्शल धुनों की गूंज के बीच जवानों के मार्च पास्ट ने राष्ट्रभक्ति व समर्पण का संदेश दिया। डंसाल में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जैकलाई) रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड में कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा, बारामुला, बड़गाम, श्रीनगर व अन्य जिलों से आए अग्निवीरों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए शपथ ली।