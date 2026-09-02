कारगिल वालों के लिए बड़ी खशखबरी! पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला, अब लेह-श्रीनगर जाने का झंझट खत्म

डिजिटल डेस्क, जम्मू। कारगिल जिले के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर के इलाकों का रुख नहीं करना पड़ेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) का उद्घाटन किया। इससे कारगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं अपने क्षेत्र में ही आसानी से मिल सकेंगी

विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के सहयोग से कारगिल के सब पोस्ट ऑफिस में शुरू किया गया यह POPSK, लद्दाख का दूसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र है। इससे पहले लेह में POPSK खुला था, जो 2017 से काम कर रहा है। यह देश का 457वाँ POPSK भी है।

यह सुविधा कारगिल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। पहले पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को लेह और श्रीनगर तक जाना पड़ता था। अब कारगिल में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से लोगों को अपने घर के पास यह सुविधा मिल सकेगी। इससे उनका समय और आने-जाने का खर्च दोनों बचेंगे। कारगिल के साथ आसपास के इलाकों के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा।

अब लोगों के करीब पहुंचेंगी जरूरी सेवाएं इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि POPSK कारगिल का उद्घाटन लद्दाख में नागरिकों के लिए ज़रूरी सेवाओं को उन तक पहुँचाने की दिशा में एक और अहम कदम है। उन्होंने कारगिल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और डाक विभाग का आभार व्यक्त किया।

सक्सेना ने कहा कि नागरिकों के लिए ज़रूरी सेवाओं को उनके करीब लाना सरकार के "ईज़ ऑफ़ लिविंग" के विज़न का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह नई सुविधा लोगों को निष्पक्ष, कुशल, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पासपोर्ट सेवाएँ देगी।