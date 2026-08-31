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कारगिल में फटा बादल! कीचड़-पत्थरों के साथ आया सैलाब, तैयारी से टली बड़ी तबाही; अब दो दिन बारिश का अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:23 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर के कारगिल में बादल फटने से स्टाकपा-सांकू इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने, लेकिन प्रशासन की तैयारी से कोई ...और पढ़ें

कारगिल में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड।

कारगिल में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड

HighLights

  1. कारगिल के स्टाकपा-सांकू में 30-31 अगस्त की रात बादल फटा।

  2. प्रशासन की पूर्व तैयारी से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

  3. मलबा सीधे सिंधु नदी में बहा, रिहायशी इलाकों में नहीं घुसा।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कारगिल में बादल फटने की घटना सामने आई है। 30 और 31 अगस्त की रात अचानक बादल फट गया। इसके चलते स्टाकपा-सांकू इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बादल फटते ही स्थानीय नाले में अचानक तेज बहाव आ गया, जिसके साथ भारी मात्रा में कीचड़, मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बहकर आने लगे। हालांकि, सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ।

घटना की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हो गया और इलाके का मुआयना शुरू किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और पानी के रास्तों पर नजर रखी जा रही है।

पहले से थी तैयारी, इसलिए टली तबाही!

प्रशासन का कहना है कि इलाके में फ्लैश फ्लड के खतरे को भांपते हुए पहले ही जरूरी कदम उठा लिए गए थे। एसडीएम सांकू और डीसी कारगिल की देखरेख में संवेदनशील नालों की सफाई करवाकर उन्हें गहरा व चौड़ा किया गया था।

इसी तैयारी का नतीजा रहा कि बादल फटने के बाद आया सैलाब, मलबा और पत्थर रिहायशी बस्तियों में घुसने के बजाय सीधे सिंधु नदी की तरफ निकल गए। इससे एक बड़ी तबाही टल गई। फिलहाल प्रशासनिक टीमें मौके पर डटी हुई हैं और लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है।

स्टाकपा-सांकू कारगिल से करीब 44 किमी दूर दक्षिण में सुरू घाटी रोड पर बसा एक पहाड़ी गांव है, जो आगे जांस्कर घाटी को जोड़ता है। मौसम को देखते हुए यहां निगरानी और सख्त कर दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में दो दिन बारिश

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों मेें 31 अगस्त और 1 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश होने पर संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड के साथ भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है।