जम्मू में जूनियर असिस्टेंट गिरफ्तार, एसीबी ने 15 हजार लेते रंगे हाथ दबोचा; मैरेज सर्टिफिकेट के लिए मांगी थी रिश्वत

जागरण संवाददाता, जम्मू। विवाह प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले जम्मू के सहायक आयुक्त (सामान्य) कार्यालय में तैनात जूनियर असिस्टेंट को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान अजय कुमार निवासी गांव गंगो चक, गजनसू, जम्मू के रूप में हुई है।

एसीबी के अनुसार, उन्हें शिकायत मिली थी कि अजय कुमार ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में बातचीत के बाद आरोपित 15 हजार रुपये लेने पर सहमत हो गया। शिकायतकर्ता रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था।

उसने मामले की शिकायत एसीबी से कर दी और आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की गोपनीय तरीके से जांच की। जांच में रिश्वत मांगने की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद एसीबी थाने में मामला दर्ज किया गया।

एसीबी की ट्रैप कार्रवाई में फंसा अजय कुमार मामले की जांच के दौरान एसीबी ने एक टीम गठित कर जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान अजय कुमार को शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मौके पर स्वतंत्र गवाह भी मौजूद थे।