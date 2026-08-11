जम्मू में बिजली कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, JPDCL को 48 घंटे का अल्टीमेटम; 13 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, जम्मू: जम्मू-कश्मीर पावर इम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स कोआर्डिनेशन कमेटी ने जेपीडीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 13 अगस्त 2026 से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जेपीडीसीएल को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए निलंबन आदेश तुरंत वापस लेने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

मंगलवार को जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कमेटी ने मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा 6 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेशों (नंबर 187-192) पर गहरा रोष जताया और इसे पूरी तरह से मनमाना व गैर-कानूनी करार दिया। बिजली चोरी और बकाएदारों पर कड़ी कार्रवाई जेकेईसीसी के कनवीनर सचिव टिक्कू एवं प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिजली चोरी और बकाएदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है, जिसकी रिपोर्ट मुख्य अभियंता (वितरण) और अधीक्षण अभियंता (ओएंडएम सर्किल-1) द्वारा जून और जुलाई में ही प्रबंध निदेशक को भेज दी गई थी।

इसके बावजूद तकनीकी प्रमुखों द्वारा सौंपी गई इस महत्वपूर्ण एक्शन टेकन रिपोर्ट को दबाकर अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। इस मौके पर जेकेईईजीए के प्रधान एवं जेकेपीईसीसी के कनवीनर सचिन टिक्कू, डीईएस के प्रधान संजय शर्मा, टेक इंप्लाइज फेडरेशन के एचडी सिंह, लाइनमैन एंड वर्कर्स यूनियन के प्रधान आशिक हुसैन, प्रोविंशियल पावर इंप्लाइज यूनियन के तरुण गुप्ता, सेंट्रल नान गैजेटेड इंप्लाइज यूनियन के गुरमीत सिंह, पीडीएल-टीडीएल यूनियन के प्रधान अखिल शर्मा मौजूद थे।

स्मार्ट मीटरों की खराबी से राजस्व का भारी नुकसान कमेटी ने खुलासा किया कि जम्मू संभाग में लगभग 30 हजार स्मार्ट मीटर खराब या नान-कम्युनिकेटिंग स्थिति में पड़े हैं। प्रोजेक्ट लागू करने वाली केंद्रीय एजेंसियों आरईसी, टेक्नो, एन्विल और जिनस की लापरवाही के कारण 2023 से खराब पड़े मीटरों को अब तक बदला नहीं गया है।

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जेईआरसी के नियमानुसार खराब मीटरों पर केवल तीन महीने तक औसतन बिलिंग की जा सकती है। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिना मीटर सीधे बिजली आपूर्ति हो रही है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार ठेका एजेंसियों पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष इंजीनियरों पर गाज गिराई जा रही है।

2000 से ज्यादा एफआईआर लंबित नेताओं ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए एसडीओ स्तर पर पुलिस थानों में लगभग 2 हजार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। कमेटी का कहना है कि जब तक पुलिस और इंफोर्समेंट तंत्र सक्रिय नहीं होगा, तब तक चोरी रोकना संभव नहीं है।

इसके अलावा, एटीएंडसी नुकसान को 30 प्रतिशत से नीचे लाने के बावजूद कर्मचारियों की सराहना करने के स्थान पर उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। सोलर घर योजना के लक्ष्य पूरे न होने का बहाना बनाकर पिछले दो महीनों से कई मंडलों के अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया गया है।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील जेकेपीईसीसी ने स्पष्ट किया है कि यदि 48 घंटे के भीतर प्रबंध निदेशक जेपीडीसीएल ने इन मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो 13 अगस्त से बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल व विरोध प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।