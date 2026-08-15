फूल-माला से हवन सामग्री तक... अब तवी नदी में नहीं जाएगा पूजा का कचरा, जम्मू नगर निगम ने बनाया खास प्लान
जम्मू नगर निगम ने तवी नदी को धार्मिक कचरे से बचाने के लिए पुलों पर आधुनिक कूड़ेदान स्थापित किए हैं। यह पहल नदी की पवित्रता बनाए रखने और जलीय पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है।
HighLights
तवी नदी में धार्मिक कचरा रोकने को कूड़ेदान स्थापित।
जैविक कचरे से खाद बनाने की विशेष व्यवस्था की गई।
नागरिकों से सहयोग की अपील, सीसीटीवी से निगरानी भी होगी।
अंचल सिंह, जम्मू। सूर्यपुत्री तवी नदी की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में जम्मू नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहरवासियों द्वारा घरों के मंदिरों और पूजा स्थलों से निकलने वाली हवन सामग्री, फूल-मालाएं और देवी-देवताओं के पुराने चित्रों को सीधे नदी में प्रवाहित करने से रोकने के लिए तवी पुल पर विशेष आधुनिक कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं।
इस नई व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन जम्मू नगर निगम के आयुक्त द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों और सफाई विंग की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन के दौरान निगम आयुक्त ने कहा कि नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और साथ ही हमारी जीवनरेखा तवी नदी के जलीय पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।
नागरिकों से अपील
अक्सर लोग आस्थावश पूजा के अवशेषों को पालीथिन सहित पुल से नीचे नदी में फेंक देते हैं, जिससे न केवल नदी का प्रवाह बाधित होता है बल्कि जल भी प्रदूषित होता है। इन आधुनिक कूड़ेदानों से लोग सम्मानपूर्वक सामग्री का विसर्जन कर सकेंगे।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे तवी को स्वच्छ और अविरल रखने में नगर निगम का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की सामग्री सीधे जलधारा में न फेंकें।
नगर निगम के सेनीटेशन विंग को निर्देश दिए गए हैं कि इन कूड़ेदानों की दिन में कम से कम दो बार निगरानी और उठान सुनिश्चित की जाए ताकि डिब्बे ओवरफ्लो न हों। इसके अलावा पुलों पर कचरा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए खिलफवर्जी टीम और सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी।
पहल से जुड़े प्रमुख तथ्य
स्थापना स्थल: पुल विक्रम चौक से डोगरा चौक मार्ग तक तवी पुलों के दोनों ओर पैदल मार्गों पर।
पहला चरण: शुरुआती चरण में रणनीतिक स्थानों पर 10 आधुनिक वेदर-प्रूफ कूड़ेदान लगाए गए हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार अन्य घाटों और पुलों पर भी बढ़ाया जाएगा।
दैनिक कचरा संग्रह: अनुमान के अनुसार, शहर से प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 टन पूजा व धार्मिक अवशेष निकलते हैं, जो त्योहारों के दौरान बढ़कर 4 से 5 टन प्रतिदिन तक पहुंच जाते हैं।
अलग निस्तारण व्यवस्था: इन विशेष कूड़ेदानों में एकत्रित होने वाले जैविक कचरे फूल, पत्तियां, नारियल आदि को सीधे लैंडफिल साइट नहीं भेजा जाएगा, बल्कि विशेष वाहनों द्वारा कंपोस्टिंग यूनिट तक पहुंचाया जाएगा जहां इससे जैविक खाद तैयार होगी।
प्लास्टिक पर पाबंदी: कूड़ेदानों के पास विशेष निर्देश बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें लोगों से सामग्री को पालीथिन या प्लास्टिक बैग से बाहर निकालकर केवल अवशेष ही डिब्बे में डालने का आग्रह किया गया है।