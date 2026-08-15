फूल-माला से हवन सामग्री तक... अब तवी नदी में नहीं जाएगा पूजा का कचरा, जम्मू नगर निगम ने बनाया खास प्लान

अंचल सिंह, जम्मू। सूर्यपुत्री तवी नदी की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में जम्मू नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहरवासियों द्वारा घरों के मंदिरों और पूजा स्थलों से निकलने वाली हवन सामग्री, फूल-मालाएं और देवी-देवताओं के पुराने चित्रों को सीधे नदी में प्रवाहित करने से रोकने के लिए तवी पुल पर विशेष आधुनिक कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं।

इस नई व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन जम्मू नगर निगम के आयुक्त द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों और सफाई विंग की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन के दौरान निगम आयुक्त ने कहा कि नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और साथ ही हमारी जीवनरेखा तवी नदी के जलीय पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।

नागरिकों से अपील अक्सर लोग आस्थावश पूजा के अवशेषों को पालीथिन सहित पुल से नीचे नदी में फेंक देते हैं, जिससे न केवल नदी का प्रवाह बाधित होता है बल्कि जल भी प्रदूषित होता है। इन आधुनिक कूड़ेदानों से लोग सम्मानपूर्वक सामग्री का विसर्जन कर सकेंगे।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे तवी को स्वच्छ और अविरल रखने में नगर निगम का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की सामग्री सीधे जलधारा में न फेंकें। नगर निगम के सेनीटेशन विंग को निर्देश दिए गए हैं कि इन कूड़ेदानों की दिन में कम से कम दो बार निगरानी और उठान सुनिश्चित की जाए ताकि डिब्बे ओवरफ्लो न हों। इसके अलावा पुलों पर कचरा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए खिलफवर्जी टीम और सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी।