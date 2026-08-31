जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी का मौका! PWD के 357 पदों पर भर्ती, 24 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को JKSSB ने राहत है। जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD में भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

डिविजनल कैडर के विभिन्न पदों के लिए पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त थी। अब बोर्ड ने इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर कर दी है। 357 पदों पर होनी है भर्ती बता दें कि JKSSB ने लोक निर्माण विभाग में डिविजनल कैडर के 357 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 6 जुलाई को विज्ञापन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हुई थी और उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया था।

अब बोर्ड ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देते हुए आवेदन की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026 कर दी है। ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब अपना आवेदन पूरा करने का एक और मौका मिल गया है।

उम्मीदवारों की मांग पर लिया फैसला JKSSB की ओर से बताया गया कि कई उम्मीदवारों ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। उम्मीदवारों की मांग पर विचार करने के बाद बोर्ड ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।