जम्मू-कश्मीर में बीडीएस, डीडीएम और डीडीएच में दाखिले का आखिरी मौका, जेकेबोपी में 15 दिसंबर को होगा फिजिकल राउंड
जागरण संवाददाता, जम्मू। नीट की परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को बीडीएस, डिप्लोमा इन डेंटल मेडिसन और डिप्लोमा इन डेंंटल हाइजीन में दाखिला लेने काे आखिरी मौका मिलेगा। एमबीबीएस और बीडीएस के काउंसलिंग राउंड पूरा होने के बाद जम्मू व श्रीनगर के डेेंटल कालेजों में रिक्त रह गई कुछ सीटों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेस एग्जामिनेशन (जेकेबोपी) ने अधिसूचना जारी की है।
जम्मूू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेस एग्जामिनेशन के अनुसार यह राउंड फिजिकल होगा और इसमें वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जिनको अब तक कोई सीट जारी नहीं हुई है। इस राउंड का आयोजन आफलाइन होगा और उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिले का माैका मिलेगा, जो तय तिथि और समय पर बोपी कार्यालय में पहुंच कर अपना पंजीकरण करवाएंगे।
सुबह 10 बजे तक पहुंचे बोपी कार्यालय
इस राउंड में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को पंद्रह दिसंबर को सुबह दस बजे तक बोपी कार्यालय पहुंचना होगा और अपना पंजीकरण करवाना होगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले से ही पंजीकरण फीस जमा करवाई है, उनसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा जबकि नए विद्यार्थियों को मौके पर पंद्रह सौ रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करवाना होगा। इस राउंड में योग्य विद्यार्थियों को मौके पर ही दाखिला दे दिया जाएगा।
अब तक 5869 विद्यार्थी हुए पंजीकृत
जम्मू व श्रीनगर में दो डेंटल कालेज हैं, जिनमें प्रत्येक कालेज में सौ सौ बीडीएस की सीटें हैं। इनके अलावा इन कालेजों में डीडीएम और डीडीएच के डिप्लोमा काेर्स भी करवाए जाते हैं। बोपी का कहना है कि उनके पास अब तक 5869 पंजीकृत विद्यार्थी है, जिन्होंने नीट काउंसलिंग में भाग लिया था।इन्हीं में रह चुके विद्यार्थियों को बीडीएस, डीडीएम और डीडीएच कोर्स में दाखिले के लिए आमंत्रित किया गया है। बोपी ने फिजिकल राउंड में भाग लेने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को अपने साथ असली दस्तावेज लेकर आने के लिए कहा है ताकि उनकी मौके पर ही जांच कर उन्हें दाखिला दिया जा सके।
