आयुष्मान कार्ड में जम्मू-कश्मीर का कमाल, फ्रंटलाइन वर्कर्स कवरेज में नंबर-1; दिल्ली में मिला नेशनल अवॉर्ड
जम्मू-कश्मीर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स ...और पढ़ें
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जम्मू-कश्मीर को आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय सम्मान मिला।
फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष्मान कार्ड देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विज्ञान भवन में पुरस्कार दिया।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। जम्मू-कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त करने की उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह सम्मान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आरोग्य मंथन 2026 के दौरान दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था।
स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू-कश्मीर के नोडल अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से यह पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
स्वास्थ्य विभाग की टीमों का रहा बड़ा योगदान
यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में स्टेट हेल्थ एजेंसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला स्तरीय टीमों, फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों और फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
जिलों और जमीनी स्तर पर लगातार किए गए प्रयासों से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हों और वे योजना के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठा सकें।
जम्मू-कश्मीर को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही टीमों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।