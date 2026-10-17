Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में मौसम का ताजा अपडेट, 24 तक साफ रहेगा आसमान, फिर बारिश-बर्फबारी के आसार

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अगले कई दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्टूबर तक बारिश की संभावना कम है। हालांकि, 25 से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। आइए जानते हैं जम्मू-कश्मीर में मौसम का ताजा अपडेट...

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 17 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, बस कुछ जगहों पर थोड़ी बारिश हो सकती है। इसके बाद 24 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। 25 से 27 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग के अनुसार, 25 अक्टूबर के बीच आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।