युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, जम्मू-कश्मीर ने बीसीसीआइ ट्राफी में पहली बार हासिल की जीत

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के युवा खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ट्राफी में पहली बार जीत हासिल की और रिकार्ड तोड़ते हुए आज सूरत के लालभाई कांट्रैक्टर स्टेडियम में मिजोरम को अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्राफी प्लेट के निर्णायक मुकाबले में एक पारी और 182 रनों से हराकर विजय मर्चेंट ट्राफी प्लेट ग्रुप का खिताब पहली बार जीतकर नया इतिहास रच दिया है।

जम्मू-कश्मीर की टीम ने चार दिवसीय विजय मर्चेंट ट्राफी के सभी छह मुकाबले पारी के अंतर से जीतकर जीतकर साथ इतिहास रच दिया और अपनी बेजोड़ श्रेष्ठता को साबित किया। कप्तान समज्ञ खजूरिया ने शानदार 102 रन बनाए, अर्थव शर्मा ने नाबाद 92 रन का योगदान दिया और अदनान मंजूर ने तूफानी 74 रन बनाए।

जम्मू-कश्मीर के गेंदबाज सनिल सिंह और जसकरण सिंह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर इस ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। मंगलवार सुबह मिजोरम की टीम ने तीसरे दिन दूसरी पारी के 38 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 118 रन से आगे बल्लेबाजी करना शुरू की और अंतिम दोनों बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर बिना कोई रन जोड़े पवेलियन लौटा दिए गए। मिजोरम की पूरी टीम 42.4 ओवर में 118 रन पर ही ढेर हो गई और इसी के साथ जम्मू-कश्मीर की टीम ने मिजोरम के विरुद्ध एक पारी और 182 रन से शानदार जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा किया।

जम्मू-कश्मीर की ओर से बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज सनिल सिंह ने तीन विकेट, हम्माद फिरदौस व तेज गेंदबाज जसकरण सिंह ने दो-दो विकेट, राजवीर सिंह व करमान सिंह ने एक-एक विकेट चटकाए। इससे पहले चार दिवसीय विजय मर्चेंट ट्राफी प्लेट के पहले दिन मिजोरम की पूरी टीम 43 ओवर में 100 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 95.1 ओवर में 400 रन बनाकर मिजोरम के विरुद्ध 300 रन की बढ़त हासिल की थी। जवाब में मिजोरम की टीम पूरी टीम मंगलवार सुबह 40 मिनट के खेल में ही अपनी अंतिम दोनों विकेट गंवाकर 118 रन पर ही ढेर हो गई मुकाबला गंवा बैठी।

जम्मू-कश्मीर के कप्तान समज्ञ ने 174 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 102 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। अथर्व शर्मा 137 गेंदों में 17 चौकों और एक छक्के की मदद से 92 रन बनाकर नाबाद रहे। विकेटकीपर अदनान मंजूर ने 74 रनों का योगदान दिया।