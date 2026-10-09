जम्मू-कश्मीर के 32 हजार SPOs की बढ़ेगी सैलरी? गृह मंत्रालय की मंजूरी, अमित शाह के दौरे से पहले मिल सकती है खुशखबरी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में तैनात करीब 32 हजार स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) की सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस विभाग की सिफारिशों के बाद शुरू किया गया था। इन सिफारिशों में एसपीओ के कम वेतन के बावजूद आतंकवाद-विरोधी अभियानों और अन्य पुलिसिंग कार्यों में उनके योगदान पर ज़ोर दिया गया था

MHA ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए उनके मासिक वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी और मुश्किल हालात में काम करने से जुड़े लाभों सहित अन्य भत्ते देने की सिफारिश की है। अब वित्त मंत्रालय से अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है और जल्द ही आदेश जारी होने की उम्मीद है।

अभी मिलता है 6 से 18 हजार रुपये तक मासिक वेतन अभी, एसपीओ को उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर 6,000 रुपये से 18,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलता है। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव से एसपीओ को काफी आर्थिक राहत मिलेगी, जिनमें से कई जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज़, पहाड़ी और आतंकवाद से प्रभावित इलाकों में तैनात हैं।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस कुछ समय से MHA के साथ सैलरी बढ़ाने के पैकेज पर काम कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद, गृह मंत्रालय के स्तर पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और वित्तीय मंज़ूरी के लिए आगे भेजा गया।

वेतन बढ़ोतरी के अलावा मिल सकते हैं अतिरिक्त भत्ते सैलरी में प्रस्तावित बढ़ोतरी के अलावा, SPOs के कुल वेतन और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त भत्ते और अन्य लाभों पर भी विचार किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने SPOs के कल्याण के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिनमें नियमित पुलिस भर्ती में आरक्षण और पुलिस कर्मियों को मिलने वाले अन्य लाभ शामिल हैं।

सैलरी में प्रस्तावित बदलाव से SPOs की सैलरी को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर होने की उम्मीद है, जो उनके काम की प्रकृति और जोखिमों को देखते हुए है। अमित शाह के जम्मू दौरे से पहले वेतन बढ़ोतरी की तैयारी यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जम्मू दौरे से पहले हुआ है, जहाँ वे कठुआ ज़िले की बिल्लावर तहसील में बनी हाई-सिक्योरिटी महानपुर जेल का उद्घाटन करने वाले हैं। सैलरी बढ़ाने के बारे में घोषणा उनके दौरे के दौरान या नई दिल्ली में प्रस्ताव को अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद की जा सकती है।