पहाड़ी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा, लोकसभा में पास हुआ JKअनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक

Jammu and Kashmir Reorganisation Bill 2023 आज जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लिए बेहद खास रहा है। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। हालांकि गुज्जर-बक्करवाल समुदाय को प्राप्त आरक्षण कोटे और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

Jammu and Kashmir Amendment Bill 2023: लोकसभा में पास हुआ JKअनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक

Your browser does not support the audio element.