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    जम्मू-कश्मीर में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, सरकार ने एनएमसी को भेजा 300 से अधिक नई पीजी सीटों का प्रस्ताव

    By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:58 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें सृजित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भ ...और पढ़ें

    सरकार ने एनएमसी को भेजा 300 से अधिक नई पीजी सीटों का प्रस्ताव (फाइल फोटो)

    सरकार ने एनएमसी को भेजा 300 से अधिक नई पीजी सीटों का प्रस्ताव (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जम्मू-कश्मीर में 300 से अधिक पीजी सीटें प्रस्तावित।

    2. प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को भेजा गया।

    3. विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होगा।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 300 से अधिक अतिरिक्त स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटें सृजित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को भेजा है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गृह मामलों की विभाग-संबंधी स्थायी समिति को जानकारी दी कि प्रदेश में अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटों के सृजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

    समिति ने मई में जम्मू-कश्मीर के अध्ययन दौरे के दौरान चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की थी। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 120 अतिरिक्त पीजी सीटें पहले ही सृजित की जा चुकी हैं, जिनमें दूरदराज के जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं।

    रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पीजी मेडिकल शिक्षा का विस्तार जम्मू-कश्मीर की दीर्घकालिक चिकित्सा मानव संसाधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर में हाल ही में स्थापित सात नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 286 पीजी छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं।

    सरकार का मानना है कि पीजी सीटों में बढ़ोतरी से जम्मू-कश्मीर में विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

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