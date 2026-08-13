जम्मू-कश्मीर में बिजली संकट गहराया! लाइनमैन से लेकर इंजीनियर तक हड़ताल पर, MD ऑफिस के बाहर नारेबाजी
जम्मू-कश्मीर में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था चरमराने की आशंका है। यह हड़ताल अवैध निलंबन रद्द करने, बिजली चोरों ...और पढ़ें
HighLights
बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर।
अवैध निलंबन रद्द करने और बिजली चोरों पर कार्रवाई की मांग।
हड़ताल से जम्मू-कश्मीर में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर पावर इम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स कोआर्डिनेशन कमेटी के 48 घंटें के अल्टीमेटम के बाद वीरवार को बिजली विभाग के कर्मचारी व इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने पनामा चौक स्थित एमडी कार्यालय परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी शुरू कर दी।
दो दिन पहले कोआर्डीनेशन कमेटी ने पत्रकार वार्ता कर जेपीडीसीएल को चेताया था। 48 घंटे बाद भी जब अवैध तरीके से निलंबित किए गए कर्मचारियों, इंजीनियरों को बहाल नहीं किया गया तो वीरवार से कामकाज ठप करके कर्मचारी व इंजीनियर हड़ताल पर डट गए।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमेटी के कनवीनर सचिन टिक्कू ने कहा कि एमडी के अड़ियल और तानाशाही रवैये के चलते सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्हाेंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी के नाम पर कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने एमडी पर साधा निशाना
चोरी केवल एकतरफा नहीं होती, बल्कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण एक गठजोड़ बनता है। उन्होंने सवाल उठाया कि एमडी जम्मू में एक प्रभावी एनफोर्समेंट विंग बनाने में क्यों विफल रहे, जबकि कानून में चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। प्रदर्शनकारियों ने शाम को कैंडल रैली भी निकाली।
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उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बिजली चोरी और बकाएदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है, जिसकी रिपोर्ट मुख्य अभियंता (वितरण) और अधीक्षण अभियंता (ओएंडएम सर्किल-1) द्वारा जून और जुलाई में ही प्रबंध निदेशक को भेज दी गई थी।
इसके बावजूद तकनीकी प्रमुखों द्वारा सौंपी गई इस महत्वपूर्ण एक्शन टेकन रिपोर्ट को दबाकर अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। साफ है कि एमडी अपना कार्य सही से नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी एक गैर-जमानती अपराध है, जिसमें जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान है।
कामकाज होने लगा प्रभावित
बिजली विभाग के लाइनमैन से लेकर जेई, एई, एईई, एक्सईएन समेत अन्य इंजीनियरों के हड़ताल के चलते दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं हुआ। लोग दफ़तरों में बिल जमा करवाने, कनेक्शन लेने समेत अन्य संबंधित कार्याें के लिए पहुंचे लेकिन कोई काम नहीं हुआ।
इतना ही नहीं जहां-कहीं बिजली ढांचे में दिक्कत आईं, वहां भी विभाग को परेशानी होना शुरू हो गई है। अगर जल्द हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो बिजली व्यव्सथा डगमगाने की नौबत आ जाएगी।
यह हैं मुख्य मांगें
-जेपीडीसीएल प्रबंध निदेशक द्वारा जारी निलंबन आदेश (187-192) तुरंत निरस्त किए जाएं।
-बिजली चोरी के आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में पेंडिंग पड़े एफआईआर मामलों को तुरंत दर्ज किया जाए।
-खराब स्मार्ट मीटर न बदलने वाली ठेका एजेंसियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
-पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराने और खराब मीटरों की बिलिंग संबंधी स्पष्ट एसओपी जारी किए जाएं।