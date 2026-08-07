बहनों-भाइयों जरा बचकर! पार्टनर से मिल रहा जरूरत से ज्यादा प्यार बन सकता जी का जंजाल, पुलिस ने जारी की चेतावनी

दिनेश महाजन, जम्मू : अगर इंटरनेट मीडिया या किसी डेटिंग, वैवाहिक वेबसाइट पर कोई अनजान व्यक्ति पहली ही मुलाकात में जरूरत से ज्यादा प्यार जताने लगे, हर समय आपकी चिंता करने लगे और कुछ ही दिनों में साथ जीने-मरने के वादे करने लगे तो सावधान हो जाइए। यह प्यार नहीं, बल्कि साइबर ठगी का जाल भी हो सकता है।

साइबर अपराधी इन दिनों लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए ‘लव बाम्बिंग’ नामक तरीका अपना रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइबर सेल ने लोगों को साइबर ठगों के इस नए तरीके से सतर्क रहने की सलाह दी है।

प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद करते हैं अपराधी पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी फर्जी डेटिंग और वैवाहिक प्रोफाइल तैयार करते हैं। इसके बाद इन प्रोफाइल के माध्यम से लोगों से संपर्क कर लगातार बातचीत शुरू करते हैं। कुछ ही समय में पीड़ित को ऐसा महसूस कराया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उसके प्रति गंभीर है।

ठग बातचीत के दौरान पीड़ित की पसंद-नापसंद, परिवार, नौकरी और आर्थिक स्थिति तक की जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद भावनात्मक रिश्ता मजबूत किया जाता है। लगातार संदेश भेजना, तारीफ करना, हर समय उपलब्ध रहना और भविष्य में साथ रहने के सपने दिखाना इसी रणनीति का हिस्सा होता है।

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भरोसा जीतते ही शुरू होता है असली खेल जब पीड़ित पूरी तरह कथित प्रेमी या प्रेमिका पर भरोसा करने लगता है तो ठग अपना असली खेल शुरू करता है। कभी अचानक बीमारी, दुर्घटना या किसी पारिवारिक परेशानी का बहाना बनाकर पैसे मांगे जाते हैं। कई मामलों में महंगा उपहार भेजने, विदेश से सामान मंगवाने, निवेश कराने या किसी कारोबार में पैसा लगाने का झांसा दिया जाता है।

कुछ मामलों में ठग खुद को विदेश में रहने वाला व्यक्ति बताकर यह दावा करता है कि उसने पीड़ित के लिए महंगा सामान भेजा है। इसके बाद कस्टम शुल्क, टैक्स या डिलीवरी चार्ज के नाम पर पैसे जमा करवाए जाते हैं। एक बार पैसा मिलने के बाद ठग संपर्क तोड़ देता है या नए बहाने बनाकर और रकम मांगने लगता है।