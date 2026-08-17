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जियोफेंसिंग के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज से स्वगणना शुरू, बर्फबारी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:07 AM (IST)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 17 अगस्त से जियोफेंसिंग आधारित स्वगणना शुरू हो रही है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज से स्वगणना शुरू (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज से स्वगणना शुरू (फाइल फोटो)


HighLights

  1. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बर्फबारी क्षेत्रों में 17 अगस्त से स्वगणना

  2. जियोफेंसिंग आधारित तकनीक से लोगों की सटीक जानकारी मिलेगी

  3. लद्दाख जनगणना-2027 के दूसरे चरण में पहला केंद्र शासित प्रदेश

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में 17 अगस्त से शुरू हो रही स्वगणना अभियान जियोफेसिंग पर आधारित होगा। इस तकनीक से इन प्रदेशों में रह रहे सभी लोगों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। लद्दाख में इस वर्ष सितंबर के दौरान जनसंख्या गणना कराई जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के अधिसूचित बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी अवधि में गणना होगी। यह जानकारी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने लेह में संवाददाता सम्मेलन में दी। लद्दाख जनगणना-2027 के दूसरे चरण में पूरी तरह कवर होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा।

17 से 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी सुविधा

उन्होंने बताया कि सितंबर के अंत तक जनगणना प्रक्रिया पूरी करने के बाद जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए एक अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। दूसरे चरण के लिए 17 से 31 अगस्त तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो केवल अधिसूचित बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए जियो-फेंसिंग के माध्यम से होगी।

30 सितंबर तक कार्य परा करेंगे कर्मी

इसके बाद एक से 30 सितंबर तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य पूरा करेंगे। अमित शर्मा ने बताया कि लद्दाख में सितंबर के दौरान पूर्ण कवरेज के लिए अनुमानित 637 एन्यूमरेशन ब्लाक बनाए जाएंगे। यह कार्य जून 2026 में पूरी हुई हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया के डिजिटल ढांचे पर आधारित होगा।

 