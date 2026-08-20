जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नागरिकता पर बड़ा बदलाव, अब DC के हाथ में फैसला; जानिए नई व्यवस्था में क्या बदला

डिजिटल डेस्क, जम्मू। सरकार ने नागरिकता से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब योग्य आवेदकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया और इस पर फैसला लेने का अधिकार डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया है। यह बदलाव नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना के बाद किया गया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अब योग्य आवेदकों की नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने और उन्हें नागरिकता देने का अधिकार डिप्टी कमिश्नरों को होगा। यह फैसला नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी होने के बाद लिया गया है। नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता के आवेदनों पर फैसला लेने का अधिकार अब मौजूदा 'एम्पावर्ड कमेटियों' और 'जिला-स्तरीय कमेटियों' के पास नहीं रहेगा। यह अधिकार संबंधित जिला अथॉरिटी को सौंप दिया गया है।

संशोधित नियमों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आम तौर पर रहने वाले आवेदक शामिल हैं, लेकिन असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। DC करेंगे दस्तावेजों की जांच और पात्रता का फैसला नई व्यवस्था के तहत, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के अंतर्गत आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित जिला अथॉरिटी को जमा किए जाएंगे। अथॉरिटी दस्तावेजों की जांच करेगी, यही नहीं जरूरत पड़ने पर पूछताछ करेगी और यह तय करेगी कि आवेदक तय पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

इन नियमों में अधिकार प्राप्त ज़िला अथॉरिटी के लिए 'कलेक्टर' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में यह ज़िम्मेदारी संबंधित डिप्टी कमिश्नर की होगी, जो ज़िला प्रशासन के प्रमुख होते हैं। अगर आवेदक 'उपयुक्त और सही व्यक्ति' पाया जाता है और नागरिकता अधिनियम की धारा 6B के तहत तय ज़रूरतों को पूरा करता है, तो संशोधित नियम अथॉरिटी को नागरिकता देने का अधिकार है। लंबित आवेदन अब जिला अथॉरिटी को होंगे ट्रांसफर नई व्यवस्था के तहत, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 'एम्पावर्ड कमेटी' और 'ज़िला-स्तरीय कमेटी' के पास लंबित सभी आवेदनों को संबंधित ज़िला अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाएगा। आवेदन पर अंतिम फ़ैसला लेने से पहले दस्तावेज़ों की पुष्टि करने, जरूरी पूछताछ करने और निष्ठा की शपथ दिलाने की ज़िम्मेदारी भी अथॉरिटी की होगी।

व्यक्तिगत रूप से पेश होने की शर्त बरकरार नई प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की शर्त को बरकरार रखा गया है। अगर कोई आवेदक उचित मौके दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए पेश नहीं होता है, तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है।