अब दुनिया खरीदेगी जम्मू-कश्मीर का देसी हुनर! जेके कारीगरी मार्केटप्लेस लॉन्च, 50000 महिलाओं को मिलेगा बड़ा बाजार

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रामाणिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बुधवार को जेके कारीगरी नाम से आधिकारिक मार्केटप्लेस लांच किया। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में शुरू हुए भारतीय व्यापार महोत्सव के दौरान किया गया।

आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, पारंपरिक हस्तकलाओं का संरक्षण करना और जम्मू-कश्मीर में टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा करना है।

जेके कारीगरी पर कश्मीर के प्रामाणिक हस्तशिल्प में पश्मीना, कानी और सोजनी शॉल, पेपर माशे, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, क्रूएल कढ़ाई और कालीन के साथ जैविक स्थानीय उत्पाद उपलब्ध होंगे। वहीं जम्मू क्षेत्र के उत्पादों में चबड़ी, मैक्रेमे होम एवं डेकोरेटिव उत्पाद, धार्मिक सजावटी वस्तुएं, पारंपरिक खाद्य उत्पाद और लकड़ी से बने हस्तशिल्प शामिल हैं।

QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद के साथ क्यूआर कोड होगा, जिसमें कारीगर की जानकारी, जिला और जीआई टैग जैसी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे खरीदार उत्पाद की प्रामाणिकता और उसके निर्माता की जानकारी सत्यापित कर सकेंगे। भुगतान सीधे कारीगर समूहों तक पहुंचेगा और बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी।

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आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने कारीगरी को शहरी महिला कारीगरों के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि यह पहल उन्हें स्थानीय बाजारों से आगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सरकार समर्थित मंच उपलब्ध कराएगी। डे योजना से 50 हजार महिलाएं जुड़ीं उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में डे योजना के तहत फिलहाल करीब 4000 स्वयं सहायता समूहों से लगभग 50 हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार एसएचजी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दूसरे राज्यों के साथ और अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है, ताकि इनके उत्पादों को देशभर में व्यापक बाजार मिल सके।

कौशल प्रशिक्षण से निखरी महिलाओं की कारीगरी अधिकारियों ने बताया कि मिशन से जुड़े एसएचजी सदस्यों को विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है। इससे उनकी कारीगरी, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार के लिए तैयार होने की क्षमता में सुधार हुआ है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप ढालने में सक्षम हुई हैं।