जम्मू-कश्मीर में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 80 से ज्यादा देशों ने दिखाई दिलचस्पी, इस दिन से सजेगा सिनेमा का मंच

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू: जम्मू-कश्मीर में पहली बार आयोजित होने जा रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ जम्मू एंड कश्मीर 2026 की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। अभी तक 80 से अधिक देशों की प्रविष्टियां मिल चुकी हैं।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोमवार को जम्मू स्थित डीआइपीआर मीडिया कांप्लेक्स में 'फ्रेम बाय फ्रेम द स्टोरीटेलर मीट' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सूचना विभाग की आयुक्त सचिव आर. एलिस वाज ने फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और मीडिया से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया।

कश्मीर की वादियों का सिनेमा से पुराना नाता आर. एलिस वाज ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का सिनेमा के साथ पुराना संबंध है और यह फिल्म महोत्सव इस विरासत को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल केवल फिल्मों की स्क्रीनिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संवाद और सांस्कृतिक संपर्क का मंच भी बनेगा।