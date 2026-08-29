जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को एक जैसी डाइट क्यों? बीमारी के हिसाब से खाना देने की मांग, व्यवस्था पर सवाल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को उनकी बीमारी और पोषण संबंधी जरूरतों के अनुरूप आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता बलविंद्र सिंह ने सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त पेशेवर डाइटरी निगरानी के अभाव पर चिंता जताते हुए मरीजों के लिए बीमारी के अनुसार चिकित्सकीय डाइट सुनिश्चित करने की मांग की है।

बलविंद्र सिंह ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों को लगभग एक जैसी डाइट देना उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मरीज की बीमारी, स्वास्थ्य स्थिति और पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्रोनिक किडनी डिजीज, हृदय रोग तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए अलग-अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि मधुमेह के मरीज को नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट की जरूरत हो सकती है, जबकि किडनी के मरीज के लिए सोडियम, पोटेशियम, तरल पदार्थ या प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित करना आवश्यक हो सकता है। इसी प्रकार बड़ी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे मरीज को घाव भरने और रिकवरी के लिए अधिक कैलोरी एवं प्रोटीन की जरूरत पड़ सकती है।

र्थिक रूप से कमजोर मरीजों की चिंता उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संपन्न मरीज निजी अस्पतालों या विशेषज्ञों से परामर्श लेकर अपनी डाइट की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन गरीब और जरूरतमंद मरीज पूरी तरह सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए अस्पताल में मिलने वाला भोजन कोई विकल्प नहीं, बल्कि उपचार का हिस्सा है।

डायटीशियन की कमी पर उठे सवाल बलविंद्र सिंह के अनुसार सरकारी अस्पतालों में योग्य डायटीशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की कमी या अनुपलब्धता के कारण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं चिकित्सकीय कमी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की रसोई को केवल कैटरिंग व्यवस्था के तौर पर नहीं चलाया जाना चाहिए बल्कि इसे चिकित्सकीय निगरानी में संचालित किया जाना चाहिए।