बसों में महिलाओं की सीट पर मनमानी नहीं! हाईकोर्ट ने तय की आरक्षित सीटों की संख्या, सख्ती से नियम लागू करने को कहा

डिजिटल डेस्क, जम्मू. सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने परिवहन आयुक्त को बसों और मिनी बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं की शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अधिवक्ता मोनिसा मंजूर मीर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। सीट 1 से 12 तक महिलाओं के लिए आरक्षित कोर्ट ने कहा कि परिवहन आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि बड़े बसों में सीट नंबर एक से 12 और मिनी बसों में सीट नंबर एक से नौ तक महिलाओं के लिए आरक्षित रहें। इन सीटों पर बड़े और साफ अक्षरों में ‘महिलाओं के लिए आरक्षित’ लिखा होना चाहिए।