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    बसों में महिलाओं की सीट पर मनमानी नहीं! हाईकोर्ट ने तय की आरक्षित सीटों की संख्या, सख्ती से नियम लागू करने को कहा

    By Dinesh Mahajan Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:26 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों ...और पढ़ें

    सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त (फाइल फोटो)

    सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया।

    2. बसों में आरक्षित सीटों को सख्ती से लागू करने का आदेश।

    3. महिलाओं की शिकायत के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू. सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने परिवहन आयुक्त को बसों और मिनी बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं की शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है।

    कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अधिवक्ता मोनिसा मंजूर मीर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

    सीट 1 से 12 तक महिलाओं के लिए आरक्षित

    कोर्ट ने कहा कि परिवहन आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि बड़े बसों में सीट नंबर एक से 12 और मिनी बसों में सीट नंबर एक से नौ तक महिलाओं के लिए आरक्षित रहें। इन सीटों पर बड़े और साफ अक्षरों में ‘महिलाओं के लिए आरक्षित’ लिखा होना चाहिए।

    जनहित याचिका में दावा किया गया कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को असुविधा और छेड़छाड़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने 298 महिलाओं से जुटाई गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि 85.6 प्रतिशत महिलाओं ने यात्रा के दौरान किसी न किसी तरह की परेशानी या असहजता महसूस होने की बात कही।

    शिकायतों के लिए बनेगी प्रभावी व्यवस्था

    हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को आपस में बैठक कर महिलाओं की शिकायत दर्ज करने और उनके समाधान की व्यवस्था बनाने को कहा है। जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण को बस चालकों और सहायकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा आरक्षित सीटों के नियम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। (सोर्स- जेएनएफ)