जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया आदेश, 26 अगस्त को अवकाश 19 दिसंबर को होगा कार्यदिवस

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 26 अगस्त (बुधवार) को छुट्टी और 19 दिसंबर (शनिवार) को कोर्ट के लिए कामकाज का दिन घोषित किया है।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 25 अगस्त (मंगलवार) - जिसे ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के कारण छुट्टी के तौर पर दिखाया गया था - उसे हाई कोर्ट के लिए नान-सिटिंग डे (जिस दिन कोर्ट की कार्यवाही नहीं होती) घोषित किया गया है। इसके बदले में 26 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है।