किश्तवाड़ छात्रा की मौत से पहले क्या हुआ था? हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई, क्राइम ब्रांच से जांच की मांग

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट सोमवार को किश्तवाड़ में नाबालिग से कथित दुष्कर्म और मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका 15 साल की आदिवासी लड़की की मौत के मामले में क्राइम ब्रांच से जांच कराने की मांग को लेकर दायर की गई है। आरोप है कि उसके स्कूल टीचर ने उसका यौन शोषण किया था।

यह याचिका लड़की के पिता की ओर से सीनियर वकील दीपिका पुष्कर नाथ ने शनिवार को दायर की थी। लड़की के पिता किश्तवाड़ जिले के छात्रू गांव के रहने वाले हैं। नाथ ने बताया, 'मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।'

उन्होंने कहा कि याचिका में जांच को क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की गई है, ताकि 20 अगस्त को नाबालिग की मौत से पहले हुई घटनाओं के पूरे क्रम की निष्पक्ष जांच हो सके। इसमें कथित पंचायत का दखल और उसके पिता पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी शामिल है।

क्राइम ब्रांच जांच की मांग को लेकर याचिका दायर पुलिस ने घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है और अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें स्कूल के हेडमास्टर (जो मुख्य आरोपी हैं), एक नर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में तैनात दिहाड़ी पर काम करने वाला सफाई कर्मचारी शामिल है। सरकार ने टीचर को सस्पेंड कर दिया है, जबकि दिहाड़ी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है।

नाथ ने कहा, 'हमने न केवल नाबालिग के कथित दुष्कर्म की, बल्कि उसके बाद हुई घटनाओं की पूरी कड़ी की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसके कारण उसकी मौत हुई। कथित पंचायत का दखल, मामले में समझौता करने के लिए पीड़िता के पिता पर डाला गया दबाव और उन अन्य लोगों की भूमिका, जिन्होंने मामले को दबाने में मदद की या कोशिश की, इन सबकी गहन जांच की ज़रूरत है।'

पंचायत के कथित दखल की भी हो जांच उन्होंने कहा कि पंचायत का कथित दखल एक अहम पहलू है जिस पर तुरंत जांच की ज़रूरत है, खासकर उन आरोपों पर कि लड़की के गरीब और अनपढ़ पिता पर मामले में समझौता करने का दबाव डाला गया, चुप रहने के लिए पैसे की पेशकश की गई और कथित तौर पर एक खाली कागज़ पर उनका अंगूठे का निशान लिया गया।

उन्होंने कहा, 'इन आरोपों को कोई अलग-थलग या इत्तेफ़ाक से हुई घटना नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब ये आरोप नाबालिग के गर्भवती होने का पता चलने के बाद सामने आए।' समझौते का दबाव डालने का आरोप याचिका के अनुसार, गर्भवती होने का पता चलने के बाद, मुख्य आरोपी से जुड़े कथित लोग इसमें शामिल हो गए और एक पंचायत बुलाई गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे चुप रहने और समझौता स्वीकार करने के लिए 'डांटा-फटकारा गया और दबाव डाला गया', साथ ही बदले में पैसे की पेशकश भी की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रस्तावित समझौते को ठुकरा दिया और ज़ोर दिया कि आरोपी और अन्य लोगों के खिलाफ़ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

याचिका में आगे यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में पिता से दबाव में एक खाली दस्तावेज़ पर अंगूठे का निशान लगवा लिया गया, जबकि उन्हें यह पता भी नहीं था कि उस पर क्या लिखा है या उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा।

याचिका में पंचायत में मौजूद सभी लोगों की पहचान और उनसे पूछताछ, जिन हालात में दस्तावेज़ तैयार किया गया और अंगूठे का निशान लिया गया, और पेशकश किए गए पैसे के कथित स्रोत और मकसद की जांच की मांग की गई।

तबीयत बिगड़ी तो सामने आई गर्भावस्था याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी ने महीनों तक लड़की का यौन शोषण किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। परिवार ने कहा कि उन्हें गर्भावस्था के बारे में तब पता चला जब नाबालिग की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। इसके बाद याचिका में घटनाओं के उस सिलसिले का ज़िक्र है जिसमें छात्रू के पब्लिक हेल्थ सेंटर में उसकी जांच, किश्तवाड़ में अल्ट्रासाउंड, ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ में इलाज, डोडा में ट्रांसफ़र, एक मृत लड़के को जन्म देना और उसके बाद पंजाब ले जाते समय उसकी मौत शामिल है।

इसमें प्रेग्नेंसी खत्म करने की कथित कोशिशों, दवाइयां लेने और देने, नाबालिग को ले जाने या उसके साथ जाने वाले लोगों की भूमिका, अलग-अलग हेल्थ सेंटर्स पर दिए गए इलाज और उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है।

CCTV से कॉल डिटेल तक, हर सबूत सुरक्षित रखने की मांग नाथ ने कहा कि याचिका में हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, एम्बुलेंस रिकॉर्ड, GPS/लोकेशन डेटा, CCTV फुटेज, कॉल-डिटेल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक/DNA सबूतों को सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने की भी मांग की गई है।

इसमें उन कथित परिस्थितियों की जांच की भी मांग की गई है जिनमें नाबालिग को हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में 13 साल के लड़के की पत्नी के तौर पर दर्ज किया गया था, और ऐसी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करने की भी मांग की गई है।