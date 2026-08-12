जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 करोड़ तक की परियोजनाओं को विभाग खुद दे सकेंगे मंजूरी, नहीं अटकेंगी फाइलें

राज्य ब्यूरो,जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों और इंजीनियरिंग अधिकारियों को विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति तथा ठेके देने संबंधी वित्तीय शक्तियों में संशोधन किया है।

उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 67 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय अधिकारों संबंधी संशोधन को मंजूरी दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि विकास कार्यों की मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। संशोधित प्रावधानों के तहत प्रशासनिक विभाग

अब वित्तीय सलाहकार या निदेशक वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति से 30 करोड़ रुपये तक के व्यय को प्रशासनिक मंजूरी दे सकेंगे। वहीं चीफ इंजीनियर को 15 करोड़ रुपये तक तथा प्रमुख विभागाध्यक्षों, जिनमें जिला विकास आयुक्त भी शामिल हैं, को 7.50 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।

इसी तरह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को 4.50 करोड़ रुपये तक के कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दे सकेंगे। इससे विभागीय स्तर पर छोटी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है। सरकार ने तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय सीमा में भी बढ़ोतरी की है। मूल निर्माण कार्यों के लिए सुपिरटेंडिंग इंजीनियर को 2 करोड़ रुपये तक, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को 75 लाख रुपये तक और असिस्टेंट एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को 10 लाख रुपये तक की तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति दी गई है।

इंजीनियरों की पावर बढ़ी, प्रोजेक्ट पूरे होंगे समय पर वहीं रखरखाव एवं मरम्मत कार्यों के लिए की सुपिरटेंडिंग इंजीनियर, एग्जिक्युटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को तकनीकी स्वीकृति सीमा क्रमश 7.50 लाख रुपये, 3.75 लाख रुपये और 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सरकार ने ठेके आवंटित करने की वित्तीय शक्तियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। संशोधित व्यवस्था के तहत विभागीय अनुबंध समितियां 60 करोड़ रुपये तक, चीफ इंजीनियर 30 करोड़ रुपये तक, सुपरिटेडिंग इंजीनियर 10.50 करोड़ रुपये तक और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर 2.25 करोड़ रुपये तक के ठेके मंजूर कर सकेंगे।

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