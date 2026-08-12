जम्मू-कश्मीर में महंगी हो सकती है बिजली! JPDCL-KPDCL ने 5% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, आयोग के फैसले का इंतजार
जम्मू-कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 5% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रस्ताव वितरण कंपनियों ने दिया है। JERC ने इस प्रस ...और पढ़ें
HighLights
बिजली कंपनियों ने 5% टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया।
नियामक आयोग ने जन सुनवाई पूरी की, फैसला जल्द।
उपभोक्ता श्रेणियों को 13 से घटाकर 8 करने का प्रस्ताव।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के बिजली उपभोक्ताओं पर आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में महंगाई की एक और मार पड़ सकती है। केंद्र शासित प्रदेश की दोनों बिजली वितरण कंपनियों- कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) और जम्मू पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (JPDCL) ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों की बिजली दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) के समक्ष दोनों निगमों ने इस संबंध में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला आयोग की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
आयोग ने इस मुद्दे पर जनता और विभिन्न हितधारकों की राय तथा आपत्तियां सुनने के लिए जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है।
सब्सिडी और दरों का नया ढांचा
वितरण कंपनियों ने अपनी याचिकाओं में कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए दरों में पांच प्रतिशत की समान वृद्धि की सिफारिश की है। इसके साथ ही निगमों ने आयोग से मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत सब्सिडी वाली दरों को नए सिरे से निर्धारित करने का अनुरोध किया है।
टैरिफ की 13 श्रेणियां घटकर होंगी 8
बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ मौजूदा टैरिफ ढांचे को सरल बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। उपभोक्ताओं की मौजूदा 13 श्रेणियों को घटाकर 8 करने और कुल 47 उप-श्रेणियों को घटाकर 22 करने की बात कही गई है। हालांकि प्रस्तावित बढोतरी के खिलाफ विरोध के स्वर उठाने शुरू होने लगे हैं।
जम्मू-कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू रियायती दरें
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर
|खपत श्रेणी (प्रति माह)
|ऊर्जा दर (प्रति यूनिट)
|0–200 यूनिट
|2.30
|201–400 यूनिट
|4.00
|400 यूनिट से अधिक
|4.35
|फिक्स्ड चार्ज
|8.00 प्रति किलोवाट/माह (मंजूर भार पर)
व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर
|खपत श्रेणी (प्रति माह)
|ऊर्जा दर (प्रति यूनिट)
|0–200 यूनिट
|3.55
|201–500 यूनिट
|5.40
|500 यूनिट से अधिक
|5.85
|फिक्स्ड चार्ज
|60.00 प्रति किलोवाट/माह
अतिरिक्त शुल्क
बिजली शुल्क : कुल बिल (ऊर्जा शुल्क फिक्स्ड चार्ज) पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लागू होता है।