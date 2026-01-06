खाली हुई जम्मू-कश्मीर ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन, ड्रग कंट्रोलर भी सेवानिवृत्त, सभी अहम पदों को नियुक्तियों का इंतजार
राज्य ब्यूरो, जम्मू। पहले से ही घटिया सिरप और दवाओं के कई मामलों का सामना कर चुके जम्मू-कश्मीर में ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन की हालत और खस्ता हो गई है।ड्रग कंट्रोलर भी अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं। अब इस आर्गेनाइजेशन में अधिकांश प्रशासनिक पद खाली हो गए हैं।इससे इस अहम आर्गेनाइजेशन कास काम भी प्रभावित हो रहा है।
ड्रग और फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन की कंट्रोलर पूर्णिमा 31 दिसंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हुई।उनकी सेवानिवृत्त होने से ड्रग कंट्रोलर और ज्वाइंट कंट्रोलर दोनो पद खाली हो गए हैं।उनके पास दो पद थे। यही नहीं एक और अधिकारी ने इसी दिन समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली। अभी तक इनकी जगह पर किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। इससे विभाग में रिक्त पड़े पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए अधिकारी ही नहीं हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर में भी देश के अन्य भागों की तरह ही घटिया दवा और सिरप के मामले कई बार दर्ज हुए हैं। कुछ वर्ष पहले उधमपुर जिले के रामनगर में घटिया सिरप पीने से एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले भी चार कंपनियों के सिरप घटिया मिले थे और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कौन सा पद कब से पड़ा है रिक्त
- डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे।यह पद तभी से रिक्त पड़ा है।
- डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हेडक्वार्टर जम्मू का पद अप्रैल 2024 से खाली पड़ा हुआ है।
- ड्रग एनालिस्ट कश्मीर का पद अप्रैल 2024 से रिक्त पड़ा हुआ है।
- डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जम्मू का पद अक्टूबर 2024 से रिक्त पड़ा है।
- ज्वाइंट कंट्रोलर जम्मू-कश्मीर का पद दिसंबर 2024 से खाली है।
- ड्रग कंट्रोलर का पद 31 दिसंबर से खाली है।
- ड्रग एनालिस्ट जम्मू का पद भी खाली है।
चार अधिकारी और आठ पद
इस समय ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ चार ही अधिकारी बचे हैं।समय पर विभागीय पदोन्नति न होने से अन्य पदों के लिए कोई योग्यता ही प्राप्त नहीं कर पाया है। विभाग के पास इस समय नजीर अहमद डार, संजीव कुमार गुप्ता, रीमा खतीब और अर्चना मुजू ही चार अधिकारी रह गए हैं। इनको ही अब आठ पद सौंपने हैं।
हर अधिकारी की एक पद पर नियुक्ति और एक पर अतिरिक्त काम काज सौंपना पड़ेगा। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इता अहम विभाग होने के बावजूद किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। उच्चाधिकारी विभाग के कामकाज की समीक्षा तो करते हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं करते।
तीन प्रमुख लैब में होता है काम
जम्मू-कश्मीर में इस समय दवाइयों के सैंपलों की जांच के लिए तीन प्रमुख लेबोरेटरी हैं। इनमें कंबाइंड ड्रग और फूड लेबोरेटरी जम्मू, कश्मीर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी और मार्डन टेस्टिंग लेबोरेटरी कठुआ शामिल है।इस वर्ष नवंबर महीनेे के अंत तक तीनों लैब में कुल 3745 सैंपलों की जांच हुई जिनमें से 3452 की रिपोर्ट आई। 159 सैंपल घटिया थे या फिर लेवल में समस्या थी।
