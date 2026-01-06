खाली हुई जम्मू-कश्मीर ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन, ड्रग कंट्रोलर भी सेवानिवृत्त, सभी अहम पदों को नियुक्तियों का इंतजार

राज्य ब्यूरो, जम्मू। पहले से ही घटिया सिरप और दवाओं के कई मामलों का सामना कर चुके जम्मू-कश्मीर में ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन की हालत और खस्ता हो गई है।ड्रग कंट्रोलर भी अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं। अब इस आर्गेनाइजेशन में अधिकांश प्रशासनिक पद खाली हो गए हैं।इससे इस अहम आर्गेनाइजेशन कास काम भी प्रभावित हो रहा है।



ड्रग और फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन की कंट्रोलर पूर्णिमा 31 दिसंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हुई।उनकी सेवानिवृत्त होने से ड्रग कंट्रोलर और ज्वाइंट कंट्रोलर दोनो पद खाली हो गए हैं।उनके पास दो पद थे। यही नहीं एक और अधिकारी ने इसी दिन समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली। अभी तक इनकी जगह पर किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। इससे विभाग में रिक्त पड़े पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।



फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए अधिकारी ही नहीं हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर में भी देश के अन्य भागों की तरह ही घटिया दवा और सिरप के मामले कई बार दर्ज हुए हैं। कुछ वर्ष पहले उधमपुर जिले के रामनगर में घटिया सिरप पीने से एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले भी चार कंपनियों के सिरप घटिया मिले थे और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।