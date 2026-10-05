जम्मू-कश्मीर के जिम्नास्टों के लिए बड़ा मौका, 10 अक्टूबर से चयन प्रक्रिया शुरू; जानें किस दिन कहां मुकाबला

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के जिम्नास्ट खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाने का मौका है। खिलाड़ियों के चयन के लिए जम्मू-कश्मीर जिम्नास्टिक एसोसिएशन 10 से 24 अक्टूबर तक प्रदेश में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। इन प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिला स्तरीय प्रतियोगिता 10 अक्टूबर को किश्तवाड़ और सांबा में, 11 अक्टूबर को पुंछ जिला और राजौरी जिला में, 13 अक्टूबर को कठुआ जिला में, 18 अक्टूबर को रियासी जिला में, 22 अक्टूबर को ऊधमपुर जिला में और 23 और 24 अक्टूबर को जम्मू जम्मू में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

प्रतिभागियों से जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अपील प्रतियोगिता का आयोजन जिम्नास्टिक फेडरेशन आफ इंडिया और जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के तत्वावधान में किया जाएगा। सभी प्रतिभागी जिम्नास्ट खिलाड़ियों को प्रतियोगिता आयोजक और समन्वयक रविंदर सिंह को अपने आधार कार्ड की प्रति और फोटो के साथ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।