Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरल वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री चौधरी, जानिए क्या है पूरा मामला?

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने एक वायरल वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने गूगल और मेटा को वीडियो अपलोड करने वालों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। चौधरी को वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जमा करने के लिए कहा गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें एक महिला के साथ फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है। इस बातचीत में उन्होंने "सेक्सुअल अंडरटोन" कहा है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने गूगल और मेटा को उन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की डिटेल्स देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने यह वीडियो अपलोड किया था। 

    यह मामला जस्टिस अमित बंसल के सामने छोटी सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गूगल और मेटा को उन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की डिटेल्स देने का निर्देश दिया, जिन्होंने कंटेंट अपलोड किया था। 

    कोर्ट ने चौधरी से यह भी कहा कि वह अपलोड करने वालों को भी मुकदमे में पार्टी बनाएं। 

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बदनामी की याचिका में कथित बदनाम करने वाले वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट या कॉपी शामिल नहीं थी। उपमुख्यमंत्री को रिकॉर्ड पर मासौदा जमा करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने उन्हें कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में फाइल करने का निर्देश दिया। 

    कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा, "आप वीडियो वाली एक पेन ड्राइव फाइल करें।" 

    हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तय की है और कहा है कि वह मटीरियल की जांच करने के बाद चौधरी की अंतरिम राहत की याचिका पर विचार करेगा। 

    आपको बता दें कि चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं और नौशहरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नौशहरा से 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।