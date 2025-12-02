वायरल वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री चौधरी, जानिए क्या है पूरा मामला?

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें एक महिला के साथ फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है। इस बातचीत में उन्होंने "सेक्सुअल अंडरटोन" कहा है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा किया है।

कोर्ट ने गूगल और मेटा को उन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की डिटेल्स देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने यह वीडियो अपलोड किया था। यह मामला जस्टिस अमित बंसल के सामने छोटी सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गूगल और मेटा को उन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की डिटेल्स देने का निर्देश दिया, जिन्होंने कंटेंट अपलोड किया था। कोर्ट ने चौधरी से यह भी कहा कि वह अपलोड करने वालों को भी मुकदमे में पार्टी बनाएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बदनामी की याचिका में कथित बदनाम करने वाले वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट या कॉपी शामिल नहीं थी। उपमुख्यमंत्री को रिकॉर्ड पर मासौदा जमा करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने उन्हें कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में फाइल करने का निर्देश दिया।