जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में नई टीम का रास्ता साफ, ब्लाक प्रधानों के नाम फाइनल; बस हाईकमान की मुहर का इंतजार

राज्य ब्यूराे, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देते हुए नए ब्लाक प्रधानों के नाम फाइनल कर लिए हैं। श्रीनगर में पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी नासिर हुसैन ने प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा, गुलाम अहमद मीर व जिला प्रधानों के साथ बैठक कर ब्लाक प्रधानों के नाम फाइनल कर लिए हैं।

प्रदेश प्रधान नामों की सूची को पार्टी हाईकमान को भेजेंगे, जिसके बाद जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। दो दिन चली मैराथन बैठक पार्टी सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर में दो दिन तक लगातार प्रभारी नासिर हुसैन ने हर जिला के प्रधान, प्रदेश प्रधान तारिक हमीद व मीर के साथ व्यापक चर्चा की है। जिला प्रधानों के बाद नए ब्लाक प्रधान बनने से पार्टी को जमीनी सतह पर संगठनात्मक बल मिलेगा। ब्लाक प्रधान की नियुक्ति के बाद ब्लाक में अधिकतम पांच उप प्रधान, छह महासचिव बनाए जा सकते हैं। अधिकतम की सीमा तय की गई है।

हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी जिला प्रधान तो पहले ही बनाए जा चुके हैं लेकिन जिला कमेटियां अभी तक नहीं बनी हैं इसलिए जिला कमेटियां बनाए जाने पर भी मंथन कर लिया गया है। जिला में अधिकतम आठ उप प्रधान व बारह महासचिव बनाए जा सकते हैं। यह कोशिश की गई है कि इन कमेटियों में हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले जिसमें समाज के आरक्षित वर्ग के कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा, अनुभवी नेता शामिल होंगे।

यह भी फैसला किया गया जो ब्लाक प्रधान सक्रिय होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे है, उनकी सेवाएं आगे भी ली जा सकती है। अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं इन कमेटियों के गठन को प्रधान की सक्रियता के रूप में देखा जा रहा हैं। तारिक हमीद करा को प्रदेश प्रधान पद का जिम्मा संभाले हुए दो साल का समय हो गया है। अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। ब्लाक प्रधान बनने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। इस पर भी शुरुआती चर्चा हो चुकी है।