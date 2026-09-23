नवीन नवाज, श्रीनगर। महाराजा हरि सिंह के जन्मोत्सव से एक दिन पूर्व उनके नाम पर अवकाश पर फिर शुरू हुई सियासत से विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और आक्रोशित भाजपा विधायक सदन से वाकआउट कर गए।

विधानसभा के शरदकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सत्तारुढ़ दल नेशनल कान्फ्रेंस ने महाराजा के जन्मोत्सव पर 23 सितंबर के अवकाश पर सवाल उठाए। साथ ही मांग की गई कि शेख अब्दुल्ला की जयंती पर भी राजपत्रित अवकाश बहाल किया जाए।

नेकां विधायक ने घोषित अवकाश को वापस लेने को कहा नेकां विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो महाराजा हरि सिंह की जयंती पर घोषित अवकाश भी वापस लिया जाए। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि नेकां विवादास्पद मुद्दे उठाकर कार्यवाही बाधित कर रही है।

भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वाकआउट कर दिया। पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले नेकां के संस्थापक स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर अवकाश होता था। जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मोत्सव पर अवकाश की मांग एक लंबे समय से हो रही थी। अनुच्छेद 370 के बाद रद हुई शेख अब्दुल्ला की छुट्टी पर बवाल अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद शेख अब्दुल्ला का अवकाश रद कर दिया गया व महाराजा के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित किया गया। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि नेकां कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रही है।