जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र 21 सितंबर से, LG मनोज सिन्हा ने बुलाई बैठक, उमर सरकार के लिए अहम होगा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र 21 सितंबर, 2026 से शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 21 सितंबर को बैठक के लिए बुलाया है। विधानसभा का यह सत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर बुलाया गया है।

यह सत्र जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत बुलाया गया है। इसी कानून में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के गठन, कामकाज और सत्र बुलाने से जुड़ी व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। चुनी हुई सरकार के लिए अहम होगा सत्र विधानसभा का आगामी सत्र चुनी हुई सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है।ऐसे में शरदकालीन सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाए जाने की उम्मीद है।

विधायी और सरकारी कामकाज पर होगी चर्चा सत्र के दौरान प्रशासन की ओर से सूचीबद्ध विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। इसके अलावा सदन में विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों की ओर से सवाल उठाए जाने और सरकार की ओर से जवाब दिए जाने की भी संभावना है।