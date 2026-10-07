जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 49 अफसरों के तबादले; जम्मू समेत कई जिलों के DC बदले गए, देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने IAS और JKAS अधिकारियों समेत 49 अधिकारियों के तबादले और नई जगह तैनाती के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आदेश के अनुसार, वरिष्ठ IAS अधिकारी शालीन काबरा को राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है; इस जिम्मेदारी से कुमार राजीव रंजन को मुक्त किया गया है। काबरा जल शक्ति विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर (एडिशनल चीफ सेक्रेटरी) और राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त के तौर पर काम करते रहेंगे, साथ ही एस्टेट्स विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को कृषि उत्पादन विभाग का फाइनेंशियल कमिश्नर (एडिशनल चीफ सेक्रेटरी) नियुक्त किया गया है। एम. राजू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आयुक्त/सचिव को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके बजाय, उन्हें आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग तथा आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है; बाद वाले अतिरिक्त प्रभार से चंद्रकर भारती को मुक्त किया गया है।

आर. एलिस वाज को परिवहन विभाग की कमान आर. एलिस वाज को परिवहन विभाग का आयुक्त/सचिव नियुक्त किया गया है। वह नागरिक उड्डयन विभाग और नागरिक उड्डयन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी, साथ ही सूचना विभाग की प्रशासनिक सचिव के तौर पर भी काम करती रहेंगी।

सौगत विश्वास को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का आयुक्त/सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि सरमद हफीज को युवा सेवा और खेल विभाग का आयुक्त/सचिव नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव बने जम्मू के संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के पद से हटाए गए रमेश कुमार (AGMUT: 2011) को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वह संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे और नई दिल्ली में J&K सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर काम करते रहेंगे।

नवीन एस एल को J&K में कमिश्नर ऑफ़ इंक्वायरीज़ के पद पर तैनात किया गया है। अवनी लवासा को पर्यटन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उनके पास जनजातीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव का प्रभार भी बना रहेगा। अंजलि सहरावत को जन शिकायत विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। विकास कुंडल को जम्मू का डिविज़नल कमिश्नर नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडिशनल CEO का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मजीद खलील अहमद द्राबू को J&K में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन के पद पर तैनात किया गया है। राहुल यादव को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें J&K पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ओवैस अहमद को योजना, विकास और निगरानी विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें J&K में कौशल विकास निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। डॉ. सागर दोइफोडे दत्तात्रेय को समाज कल्याण विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है। डॉ. देवांश यादव राजौरी डिप्टी कमिश्नर नियुक्त डॉ. देवांश यादव को राजौरी का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि राकेश मिन्हास को J&K की स्टेट हेल्थ एजेंसी का CEO नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें J&K में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

श्रीकांत बालासाहेब सुसे J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन नियुक्त श्रीकांत बालासाहेब सुसे को J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आकृति सागर को J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें J&K इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अथर आमिर उल शफी खान को J&K में नेशनल हेल्थ मिशन का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बशारत कयूम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें श्रीनगर स्मार्ट सिटी के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मिंगा शेरपा जम्मू डिप्टी कमिश्नर नियुक्त

आयुषी सूदन को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि मिंगा शेरपा (AGMUT: 2017) को जम्मू का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। फ़ज़लुल हसीब को कृषि उत्पादन विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें HADP और JKcIP के मिशन डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अभिषेक शर्मा को कुपवाड़ा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। डॉ. रूपेश कुमार सांबा डिप्टी कमिश्नर नियुक्त डॉ. रूपेश कुमार को सांबा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जतिन किशोर को बडगाम का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि श्रेया सिंघल को गांदरबल का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अनंत द्विवेदी उधमपुर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त अनंत द्विवेदी को उधमपुर का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ममता यादव को J&K में सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है। महिमा मदान को अनंतनाग का अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधु शेखर को जम्मू विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रांजल जे हजारिका को J&K अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। विवेक अग्रवाल को J&K में रोजगार निदेशक नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें मिशन YUVA के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इशिता राठी को जम्मू में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया है, जबकि विकास अहलावत को J&K का लेबर कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गौरव यादव उरी के SDM, सीरत बाजी को श्रीनगर पश्चिम की कमान प्रिंस कुमार को श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड में OSD के तौर पर तैनात किया गया है। गौरव यादव को उरी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और सीरत बाजी को श्रीनगर (पश्चिम) में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया है। लीना पाधा को J&K में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जबकि राजिंदर सिंह तारा को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। अनू मल्होत्रा को जल जीवन मिशन का मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। JKAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां JKAS अधिकारियों में, कुलदीप कृष्ण सिधा को पुलवामा का डिप्टी कमिश्नर; चरणदीप सिंह को शोपियां का डिप्टी कमिश्नर; राकेश कुमार को लोक भवन का स्पेशल सेक्रेटरी; सचिन जमवाल को कठुआ का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर; सुशील केसर को रियासी का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर; और इरफान बहादुर को बडगाम का असिस्टेंट कमिश्नर (रेवेन्यू) तैनात किया गया है।