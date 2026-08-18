लद्दाख मैराथन के 13वें संस्करण की जर्सी लॉन्च, एक करोड़ का मिलेगा पुरस्कार

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को लद्दाख मैराथन के 13वें संस्करण की आधिकारिक जर्सी लान्च की। मैराथन की जर्सी लांच होने के साथ ही दुनिया की सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली प्रमुख एंड्योरेंस खेल प्रतियोगिता के नए संस्करण की औपचारिक शुरुआत हो गई।

लद्दाख मैराथन अब दृढ़ता, साहसिक खेल और वैश्विक खेल उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका है। इसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में धावक और खेल प्रेमी हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष मैराथन की कुल पुरस्कार राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।

इसे लद्दाख में खेलों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रशासन का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुरस्कार राशि बढ़ाए जाने के बाद मैराथन के प्रति उत्साह में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस वर्ष करीब 10,000 धावकों ने 10 सितंबर से होने वाली मैराथन के लिए पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष 6,521 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।



प्रतिभागियों की रिकार्ड संख्या लद्दाख मैराथन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। साथ ही यह आयोजन लद्दाख को साहसिक और एंड्योरेंस खेलों के वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख मैराथन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि लद्दाख की अटूट भावना, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन लद्दाख के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है और क्षेत्र को खेल एवं साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में पहचान दिलाने में मदद करता है।



प्रशासन ने लद्दाख को खेलों में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि मैराथन जैसे आयोजन स्थानीय समुदायों के विकास, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और लद्दाख की विशिष्ट विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी योगदान दें।