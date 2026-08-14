आईआईएम जम्मू के पास बनेगा भव्य मनोरंजन पार्क, जेडीए ने जारी किया लेटर ऑफ अवार्ड

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आइआइएम नगरोटा के आसपास प्रस्तावित मनोरंजन पार्क परियोजना के लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी कर दिया है। प्रस्तावित मनोरंजन पार्क को जम्मू के प्रमुख मनोरंजन एवं पर्यटन स्थलों में विकसित करने की योजना है। यहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ जम्मू आने वाले पर्यटकों के लिए आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर जेडीए के उपाध्यक्ष रूपेश कुमार ने परियोजना को जम्मू के पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इससे शहर के पर्यटन और मनोरंजन ढांचे को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे जुड़ी अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जेडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि जेडीए जम्मू में पर्यटन, निवेश और शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास परियोजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। यह परियोजना जेडीए की भूमि संसाधनों के योजनाबद्ध, पारदर्शी और विकासशील उपयोग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।