बेटे की खामोशी ने बदली जिंदगी की सोच, मूकबधिर बच्चों का भविष्य संवारने आगे आया जम्मू का उप्पल परिवार

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है कि वे दूसरों की सहायता करने को प्रेरित करता है। ऐसा ही कुछ जम्मू के उप्पल परिवार के साथ हुआ। घर में श्रवण बाधित बच्चे के जन्म के बाद उनकी जिंदगी की चुनौतियों को देख अब ऐसे बच्चों की सहायता करने को आगे आया है। जम्मू के मूकवधिर स्कूल मेें पढ़ रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की है।

जम्मूू के माडल अकादमी से शिक्षा हासिल करने वाली दुलारी उप्पल की बेटी गौरी उप्पल के घर में जन्म लेने वाला बेटा निहाल मूक वधिर था।भाषाविज्ञान में स्नातकोत्तर गौरी ने अपने बेटे निहाल को काक्लियर इंप्लांट के बाद स्पीच थेरेपी में मदद की। काक्लियर इंप्लांट और निरंतर थेरेपी के बाद निहाल ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

उन्होंने मेलबर्न विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में लंदन में डिज्नी में वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं।परिवार में श्रवण बाधित सदस्य होने के कारण उप्पल परिवार को दिव्यांग विद्यार्थियों की चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है। इसी प्रेरणा से उन्होंने अपने पैतृक शहर जम्मू के ऐसे विद्यार्थियों की मदद करने का निर्णय लिया। इसके लिए समाज कल्याण केंद्र के साथ यह व्यवस्था की गई, जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक निशुल्क विद्यालय संचालित करता है।

7,400 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी परिवार नेे दुलारी उप्पल दिव्यांग छात्रवृत्ति फार एक्सीलेंस की शुरुआत की। इस छात्रवृत्ति के तहत हर वर्ष श्रवण बाधित पांच विद्यार्थियों का चयन गरीबी-सह-योग्यता के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी को 7,400 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।वह तीन वर्षों तक हर साल 500 सिंगापुर डालर के बराबर राशि उपलब्ध करवाएंगी, जिसे आगे एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। परिवार की ओर से समाज कल्याण केंद्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी इतनी ही राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी।

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पहली छात्रवृत्ति चौथी कक्षा के अरुण सिंह मन्हास, पांचवीं कक्षा की कीर्ति अंगराल, सातवीं कक्षा के राहुल, आठवीं कक्षा के रितिश कुमार और दसवीं कक्षा के साहिल कुमार को दी गई। इनमें दो विद्यार्थियों के पिता का निधन हो चुका है, जबकि अन्य तीन के परिवार आर्थिक रूप से बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।दुलारी उप्पल ने बच्चों से कहा कि आपकी खामोशी आपकी सीमा नहीं है। यह दुनिया को अनुभव करने का बस एक अलग तरीका है। मेहनत करें, बड़े सपने देखें और किसी को भी यह तय न करने दें कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

समाज कल्याण केंद्र के अध्यक्ष केबी जंडियाल ने दुलारी उप्पल और गौरी उप्पल का विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने पर उनका आभार जताया और उम्मीद व्यक्त की कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। कई देशों में करती हैं काम दुलारी उप्पल की बेटी गौरी उप्पल इस तरह की परोपकारी पहलों की प्रेरक शक्ति रही हैं।वर्ष 1973 में सिंगापुर चली गईं गौरी, सिंगापुर सरकार के पूर्व विदेश सेवा अधिकारी की पत्नी हैं। उन्होंने 21 वर्ष पहले ‘द लर्निंग फार्म’ की स्थापना की और कमजोर एवं जरूरतमंद युवाओं को जैविक खेती के माध्यम से अपने गांवों में लौटने के लिए निशुल्क आवासीय कृषि शिक्षा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, मलेशिया, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में बधिर समुदाय के लिए भी कार्य किया।