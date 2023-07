Jammu News: मालिक ने बीमार कुत्ते पर दिखाई क्रूरता तो पशु प्रेमी ने बचाई जान, पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत

Jammu News जम्‍मू और कश्‍मीर में मालिक ने बीमार कुत्ते को भगाया तो पशु प्रेमी ने खून चढ़वाया। कुत्ता बच गया है। पशु प्रेमी ने इस मामले में पक्का डंगा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। यह घटना गत शनिवार की है। जम्मू शहर के मोती बाजार में एक व्यक्ति कुत्ते को मार रहा था। जम्मू के ही बख्शीनगर में रहने वाले अनमोल महाजन बाजार गए हुए थे।

मालिक ने बीमार कुत्ते पर दिखाई क्रूरता तो पशु प्रेमी ने बचाई जान, पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत

जम्मू, राज्य ब्यूरो: खून की कमी से मौत के करीब पहुंच चुके कुत्ते को उसके मालिक ने घर से भगा दिया, लेकिन एक पशु प्रेमी ने देखा तो वह उसकी जान बचाने में जुट गया। उसने पशु चिकित्सक की सहायता ली और एक अन्य कुत्ते का खून लिया और इसे बीमार कुत्ते को चढ़ाया। कुत्ता बच गया है। पशु प्रेमी ने इस मामले में पक्का डंगा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। यह घटना गत शनिवार की है। कुत्ते की हालत थी दयनीय जम्मू शहर के मोती बाजार में एक व्यक्ति कुत्ते को मार रहा था। जम्मू के ही बख्शीनगर में रहने वाले अनमोल महाजन बाजार गए हुए थे। उन्होंने कुत्ते को मारते देखा तो तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया, लेकिन उसकी हालत दयनीय थी। कुत्ते के पूरे शरीर पर खून चूसने वाले कीड़े थे। कुत्ते में खून का स्तर तीन ग्राम भी नहीं था। कुत्ते को पीटकर पहले से ही लहूलुहान कर दिया गया था। सबसे पहले किया गया कीड़ों को साफ अनमोल ने सबसे पहले कीड़ों को साफ किया। इसके बाद राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू से खून के लिए बैग लेकर आया। उसने अस्पताल के डाक्टरों की मदद से अन्य एक कुत्ते का खून निकाला और इस कुत्ते के साथ क्रास मैच करवाया। इसके बाद इसे चढ़ाया गया। अब कुत्ते की हालत में सुधार है। उसके जख्मों पर दवा लगाई गई है। अनमोल ने कुत्ते को मारने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है। कुत्ते के लिए खून का प्रबंध करना आसान जानवरों के डाक्टर जफर इकबाल का कहना है कि कुत्ते के लिए खून का प्रबंध करना आसान नहीं होता। जब तक आरएच फैक्टर क्रास मैच नहीं होता तब तक ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। बेजुबान को बचाने के लिए अनमोल की सराहना हो रही है। राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू के चिकित्सा अधीक्षक डा. नरेंद्र भूटेयाल का कहना है कि जिस तरह से अनमोल ने कुत्ते के लिए संवेदना दिखाई, वे सराहनीय है। इस तरह के प्रयास सभी को जीने का हक देते हैं।

