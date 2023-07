Jammu Weather Update: जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बारिश; जलभराव से परेशान हुए लोग

जम्मू, जागरण संवाददाता। Jammu Weather Update: जम्मू में बुधवार तड़के झमाझम बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी। विशेषकर शहर के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग उस समय भयभीत हो गए जब नालियों का पानी ओवरफ्लो करके गलियों में आ गया। शहर के निचले क्षेत्र अम्बेडकर नगर, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन में हर साल बरसात जलभराव का सबब बनती है तो लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं। इसी के चलते जब बुधवार तड़के झमाझम बारिश शुरू हुई तो बहुत से लोग नींद से जाग गए।

भारी बारिश के मद्देनजर, डोडा, पूंछ और राजौरी में सभी सरकारी/निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वही, श्रीनगर में भारी बारिश हुई है। महज एक घंटे में 47 मिमी बारिश दर्ज की गई। कई इलाके पानी में डूब गए।

करीब आधे घंटे की झमाझम बारिश के बाद साथ से गुजरते नाले में पानी भर गया और नालियों से होते हुए गलियों में करीब एक फुट तक पानी जमा हो गया। नाले का रूप ले रही नालियों को देख कर लोग भयभीत हो गए कि अगर ऐसे ही बारिश जारी रही तो जल्द ही यह पानी उनके घरों में घुस जाएगा। शुक्र यह हुआ कि करीब पौने घंटे बाद बारिश धीरे-धीरे कम होती चली गई। इससे पानी कम होने लगा और लोगों ने राहत की सांस ली।

