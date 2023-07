Jammu Weather Update: मौसम ने ली करवट, बादल छाए रहने के साथ होगी माध्यम बारिश; पढ़ें अगले छह दिनों का अपडेट

Jammu Weather Update मौसम विभाग नें जम्मू में अगले छह दिनों का मौसम का पूर्वानूमान जारी किया है। आज जम्मू में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ हिस्सों में हल्की से माध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज 25 से 28 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना जताई गई है। जानें मौसम का अपडेट।

Jammu Weather Update: जम्मू में बादल छाए रहने के साथ होगी माध्यम बारिश;

Your browser does not support the audio element.