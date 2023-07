Jammu Weather Update: प्रदेश के कई इलाकों में आज होगी झमाझम बारिश, रामबन में भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद

Jammu Weather Update शनिवार सुबह जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ हिस्सों में शाम तक बारिश जारी रह सकती है लेकिन इसकी तीव्रता सुबह के समय सबसे अधिक होने की उम्मीद है। रामबन में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और भूस्खलन हुआ। जिसके चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है।

Jammu Weather Update: प्रदेश के कई इलाकों में होगी आज झमाझम बारिश,

