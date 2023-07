Jammu Weather: बारिश से हालात खराब, भूस्खलन से आठ की मौत; अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी

Jammu Weather Today जम्मू और कश्मीर में लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज जम्मू के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। कटरा में बीते दिन कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। वहां सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई।

Jammu Weather Today: जम्मी में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी

Your browser does not support the audio element.

जम्मू, ऑनलाइन डेस्क। Jammu Weather Today: दक्षिण पश्चिम मानसून में जारी भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में कहर है। जम्मू में लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी 23 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया कि आज जम्मू के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। कटरा में कल हुई सबसे अधिक बारिश जानकारी के मुताबिक, कटरा में बीते दिन कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कल वहां पर बहुत अधिक बारिश हुई है। वहीं, ऊधमपुर में भी भारी मात्रा में बादल बरसे हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है, जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रहते हैं या फिर जो नदी और नालों के आसपसा के क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने लोगों को भी किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सावधान रहने की अपील की है। भूस्खलन से आठ लोगों की हुई मौत जानकारी के मुताबिक, बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। बता दें कि बीते दिन जम्मू में भूस्खलन की चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गई थी। भूस्खलन से जम्मू के कठुआ में बनी तहसील में हुआ था। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू -श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छह घंटे से अधिक बंद रहा था। वहीं, हीरानगर क्षेत्र में दयालाचक व चड़वाल के बीच तरनाह नाले पर बने पुल में दरार आने से जम्मू-पठानकोट हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।

Edited By: Preeti Gupta