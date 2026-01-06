जम्मू में विदेश भेजने के नाम पर ठगी; ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए वसूले 1.20 लाख रुपये, न वीजा दिया न रकम वापस की

जम्मू, जागरण संवाददाता। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। पुलिस स्टेशन सतवारी के अंतर्गत पुलिस पोस्ट गाड़ीगढ़ में एक युवक से कंबोडिया वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 1.20 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया है।

सतवारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत में कमल किशोर तहसील सुचेतगढ़, ने बताया कि वह कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति ललित कुमार निवासी सतवारी और उसकी मां जो कि चट्ठा चौक, करण बाग में एक कंसल्टेंट कंपनी के नाम से कार्यालय चलाते हैं से मिला था। उन्होंने ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया।

आरोप है कि आरोपितों ने कंबोडिया के लिए वर्क वीजा दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता के भाई के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 1.20 लाख रुपये वसूल किए गए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि काफी समय बीतने के बावजूद न तो वीजा दिया गया और न ही रकम वापस की गई।