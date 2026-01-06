जम्मू में विदेश भेजने के नाम पर ठगी; ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए वसूले 1.20 लाख रुपये, न वीजा दिया न रकम वापस की
जम्मू में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सतवारी पुलिस ने कमल किशोर की शिकायत पर ललित कुमार और उसकी मां के खिलाफ 1.20 लाख रुपये की ठग ...और पढ़ें
जम्मू, जागरण संवाददाता। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। पुलिस स्टेशन सतवारी के अंतर्गत पुलिस पोस्ट गाड़ीगढ़ में एक युवक से कंबोडिया वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 1.20 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया है।
सतवारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत में कमल किशोर तहसील सुचेतगढ़, ने बताया कि वह कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति ललित कुमार निवासी सतवारी और उसकी मां जो कि चट्ठा चौक, करण बाग में एक कंसल्टेंट कंपनी के नाम से कार्यालय चलाते हैं से मिला था। उन्होंने ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया।
आरोप है कि आरोपितों ने कंबोडिया के लिए वर्क वीजा दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता के भाई के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 1.20 लाख रुपये वसूल किए गए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि काफी समय बीतने के बावजूद न तो वीजा दिया गया और न ही रकम वापस की गई।
जब वह कार्यालय पहुंचा तो आरोपित वहां मौजूद नहीं था, जबकि उसकी मां ने पैसे लौटाने से साफ इंकार कर दिया। खुद को ठगा हुआ महसूस कर वह सीधे सतवारी पुलिस थाने में पहुंचे।
जहां उन्होंने आरोपितों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा दी। सतवारी पुलिस ने शिकायत के आधार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
