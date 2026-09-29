जम्मू में वाहन रोककर दो युवकों पर हमला, सोने की चेन और नकदी लूटी

जागरण संवाददाता, जम्मू। दोमाना पुलिस थाना क्षेत्र गोले पंजपीर इलाके में रास्ता रोककर दो युवकों पर हमला करने और एक युवक से सोने की चेन व 17 हजार रुपये छीनने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हमलावर धारदार हथियार और डंडे लेकर आए थे। उन्होंने पहले सड़क पर वाहन रोककर दोनों से मारपीट की और बाद में जबरन गाड़ी में बैठाकर बाड़ी ब्राह्मणा ले गए और वहां दोबारा मारपीट की। शिकायत के आधार पर दोमाना थाने में मामला दर्ज किया गया है।

गुज्जर बस्ती, गोल गुजराल निवासी काला शफी ने पुलिस पोस्ट पौनीचक्क में शिकायत दी। इसमें बताया कि शनिवार रात 10 बजे वह रियाज के साथ वाहन में घर लौट रहा था। जब वे गोल पंजपीर के पास पहुंचे तो उनके वाहन के आगे अचानक से वाहन आ गया और रास्ता रोक लिया। वाहन से तीन-चार लोग बाहर निकले।