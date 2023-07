दोमाना के मशीन इलाके से 14 जुलाई से लापता व्यक्ति का शव सतवारी के जीवन नगर इलाके में रणबीर नहर से बरामद हुआ। नहर का पानी बंद कर जब एसडीआरएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे। नहर से एक और शव बरामद हुआ जो एक प्रवासी श्रमिक का है। पुलिस के अनुसार श्रमिक के साथियों ने उसे रविवार रात नहर किनारे शराब पीते देखा था।

Jammu: रणबीर नहर से दो शव बरामद, कई रहस्यों में उलझी मौत की गुत्थी जांच में जुटी पुलिस।

जम्मू जागरण संवाददाता। दोमाना के मशीन इलाके से 14 जुलाई से लापता व्यक्ति का शव सतवारी के जीवन नगर इलाके में रणबीर नहर से बरामद हुआ। नहर का पानी बंद कर जब एसडीआरएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे। नहर से एक और शव बरामद हुआ जो एक प्रवासी श्रमिक का है। पुलिस के अनुसार श्रमिक के साथियों ने उसे रविवार रात नहर किनारे शराब पीते देखा था। नशे में वह नहर में गिर गया होगा। उसकी पहचान मनोज कुमार निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। एसएचओ दोमाना कुणाल सिंह ने बताया कि मशीन दोमाना में रहने वाले सुभाष चंद पुत्र पूर्ण चंद के परिवार वालों ने 14 जुलाई को थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सुभाष चंद नहर के पास ही रहता था। ऐसे में नहर में तलाश किया गया तो श्रमिक का शव मिला। इसी बीच जीवन नगर में नहर से सुभाष का शव बरामद हुआ। सुभाष चंद का शव सतवारी कैसे पहुंचा यह रहस्य बना हुआ लापता सुभाष चंद का शव सतवारी के जीवन नगर से बरामद होने को लेकर पुलिस भी हैरान है। अगर सुभाष चंद दोमाना में रणबीर नहर में गिरे थे तो उनका शव सतवारी तक नहीं पहुंच सकता है। दोमाना से जीवन नगर से नहर में कई ऐसी पुली बनी हुई है,जिन्हें केवल पानी के लिए खोला गया है। वहां से शव का निकल पाना नामुमकिन है। सुभाष का शव सतवारी से मिला पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है।

