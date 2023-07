Jammu: अभी और परेशान करेंगे टमाटर के दाम, स्थानीय फसल भी हुई बर्बाद

टमाटर के दाम अभी और परेशान करने वाले हैं। इस समय जम्मू की खुदरा मंडियों में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो है और आने वाले दिनों में भी इसके कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।

परगवाल,जागरण संवाददाता। टमाटर के दाम अभी और परेशान करने वाले हैं। इस समय जम्मू की खुदरा मंडियों में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो है और आने वाले दिनों में भी इसके कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जुलाई के महीने में टमाटर की स्थानीय फसल तैयार हो जाती है और इन देसी टमाटर के बाजार में आने से टमाटर काफी सस्ता रहता है लेकिन इस बार दूसरे राज्यों की तरह जम्मू में भी मूसलादार बारिश ने टमाटर की फसल बर्बाद कर दी है। जम्मू में अखनूर व आसपास के क्षेत्रों में टमाटर की सबसे अधिक खेती होती है लेकिन इस बार फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों की भी कमर टूट गई है और अब उन्हें बैंकों का कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। परगवाल के गड़खाल क्षेत्र में काफी किसानों ने टमाटर की फसल लगाई थी। कई एकड़ भूमि में टमाटर की फसल लगी थी जो बर्बाद हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में दरिया चिनाब का पानी भी चढ़ गया था जिसने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। इन किसानों के अनुसार टमाटर की लगभग सारी फसल बर्बाद हो गई है और जो कुछ बच गई है, वो बीमारी का शिकार हो रही है। ऐसे में अगर कृषि विभाग समय रहते सहयोग करें तो शेष फसल को बचाया जा सकता है। गड़खाल के किसान सूरज सिंह व राधे श्याम के अनुसार उनकी कई एकड़ जमीन पर लगी टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। टमाटर सड़ चुके है लेकिन अभी तक कृषि विभाग की ओर से कोई भी नुकसान का जायजा लेने नहीं पहुंचा। इन किसानों का कहना है कि अगर कृषि विभाग मदद करें तो शेष फसल को किसी तरीके से बचाया जा सकता है। इन किसानों के अनुसार आज उन्हें सबसे अधिक चिंता बैंक कर्ज की है क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में वे बैंकों का कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं है।

