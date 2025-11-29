Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू का तिरुपति बालाजी मंदिर: जगमगाती रोशनी में निखरी आस्था, शहर के धार्मिक पर्यटन में नई ऊर्जा का संचार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    जम्मू का तिरुपति बालाजी मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे शहर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। मंदिर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। इस वजह से शहर में उत्साह का माहौल है और यह मंदिर अब आकर्षण का केंद्र बन गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    श्री तिरुपति बालाजी मंदिर रात में सोने सी चमचमाती आभा बिखेरता है।

    दिनेश महाजन, जम्मू। जम्मू की रातें अब और भी दिव्य हो चली हैं। सिद्धड़ा स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर जब अंधकार ढलते ही सुनहरी आभा में लिपटा एक प्रकाशमान धाम बन जाता है, तो श्रद्धा और सौंदर्य एक साथ दमक उठते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण की गई फसाड लाइटिंग ने न केवल मंदिर की भव्यता को नया रूप दिया है, बल्कि शहर के धार्मिक पर्यटन में भी नई ऊर्जा का संचार किया है।

    जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रमुख प्रोजेक्टों में शामिल इस कार्य के अंतर्गत मंदिर को नवीन, ऊर्जा-कुशल एलईडी तकनीक से सुसज्जित किया गया है। यह प्रकाश व्यवस्था कम ऊर्जा खर्च के साथ अधिक समय तक स्थिर रोशनी प्रदान करती है, जिससे परिसर रात में सोने सी चमचमाती आभा बिखेरता है।

    पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह पहल सराहनीय मानी जा रही है। स्थानीय नागरिकों और भक्तों का कहना है कि अब शाम ढलते ही मंदिर की दिव्य उजास दूर से ही दिखाई देती है, जो मन में आध्यात्मिक शांति और आकर्षण जगाती है।

    जम्मू स्मार्ट सिटी प्रबंधन का स्पष्ट मत है कि इस लाइटिंग का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक शांत, सौंदर्यपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करना है।

    पर्यटन मानते हैं कि यह पहल धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगी। बढ़ती रोशनी के साथ अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं भक्तों की संख्या में वृद्धि और शहर की पहचान में और मजबूती का अनुमान है। जम्मू के सौंदर्यीकरण और विकास की दिशा में यह कदम निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियों में एक उजला अध्याय जोड़ता है।

    फसाड लाइटिंग के पूर्ण होते ही जम्मू की पहचान में एक नया प्रकाश जुड़ गया है। एक ऐसा प्रकाश, जो आस्था, संस्कृति और पर्यटन विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।

    कुल 68.22 लाख रुपये की लागत से तैयार हुआ प्रोजेक्ट

    जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के चीफ इंजीनियर सुनील ठुसू ने बताया कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की फसाड लाइटिंग का काम कुल 68.22 लाख रुपये खर्च कर तैयार किया गया है। जिस कंपनी ने इस काम को अंजाम दिया है को पांच वर्ष तक इसकी मरम्मत भी करनी होग।

    यदि लाइटिंग में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है। रात के समय श्री तिरुपति बालाजी मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से अद्भूत नजर आ रहा है। इसे श्रद्धालुओं को अलग का अनुभव होगा। इससे पूर्व भी जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के कई धार्मिक स्थलों के अलावा तवी पुलों को भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया जा चुका है।