जम्मू तवी के चाैथे पुल की मरम्मत लगभग पूरी; दो दिन में सुचारू हो जाएगा यातायात, सेना ने हटाया बेली ब्रिज

जागरण संवाददाता, जम्मू। 26 अगस्त को आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए तवी के चाैथे पुल पर दो दिन तक पूरी तरह से यातायात सुचारू हो जाएगा। बाढ़ में इस पुल को जोड़ने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया था और उस सड़क के बह जाने के बाद सेना ने एक बेली ब्रिज पुल के साथ बनाया था।

उसी बेली ब्रिज की मदद से गाड़ियां इस पुल पर पहुंच रहीं थी लेकिन बावजूद इसके पुल से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। बाढ़ में बही संपर्क सड़क को बनाने का कार्य पिछले काफी दिनों से जारी था, जो लगभग पूरा हो चुका है।सड़क के निर्माण के बाद अब सेना ने शुक्रवार को बेली ब्रिज को हटाने का काम शुरू कर दिया और इस ब्रिज को हटाने के बाद सड़क का बचा हुआ निर्माण पूरा कर रविवार तक यातायात बहाल हो जाएगा।

वहीं डीआइजी ट्रैफिक हसीब मुगल ने भी तवी पुल का दौरा किया और वहां जारी निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। डीआइजी ने बताया कि बेली ब्रिज हटाने के बाद आगे का काम स्थानीय एजेंसी को साैंप दिया गया है।

एजेंसी जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करेगी। उन्होंने लोगाें से भी अपील की है कि वे दो दिनों तक इस पुल का इस्तेमाल न करें ताकि कार्य को युद्धस्तर पर पूरा किया जा सके। अभी पुल पर एक लेन से ही वाहनों को निकाला जा रहा है।दूसरी लेन अभी भी बंद है, जो संपर्क सड़क के निर्माण के बाद ही खोले जाएगी।