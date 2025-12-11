जम्मू शहर में चोरी की वारदात में शामिल दो संदिग्ध महिलाओं की तलाश, दो लाख रुपये का इनाम दुकान मालिक का निजी एलान

जागरण संवाददाता, जम्मू। पक्का डंगा थाना क्षेत्र में सितंबर माह में हुई चोरी की वारदात में शामिल दो संदिग्ध महिलाओं की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने दोनों की स्पष्ट तस्वीरें जारी करते हुए आम लोगों से उनकी पहचान और ठिकाने से जुड़ी जानकारी साझा करने की अपील की है।

पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान हर हाल में गोपनीय रखी जाएगी। जारी किए गए पोस्टर में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ली गई तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें दोनों महिलाएं भीड़भाड़ वाले बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमती दिखाई दे रही हैं। पुलिस के अनुसार, ये महिलाएं एक महत्वपूर्ण चोरी के मामले में वांछित हैं और घटना के बाद से फरार चल रही हैं।

थानाप्रभारी पक्का डंगा राकेश मेनी ने स्पष्ट किया कि पोस्टर में उल्लेखित दो लाख रुपये का इनाम पुलिस द्वारा घोषित नहीं किया गया है, बल्कि यह उस दुकान के मालिक का निजी एलान है जहां चोरी की वारदात हुई थी। दुकान मालिक ने आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी लाने के उद्देश्य से यह पुरस्कार घोषित किया है।

पुलिस केवल आमजन से पहचान बताने की अपील कर रही है और कानूनन प्रक्रिया के तहत आरोपितों की तलाश जारी है। मेनी ने नागरिकों से किसी भी तरह की संदिग्ध सूचना सीधे थाना पक्का डंगा को उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जानकारी साझा करने वाले लोगों की गोपनीयता को लेकर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।